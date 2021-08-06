Экстрасенс Мехди Вафа рассказал, как разбогатеть

Звезда «Битвы экстрасенсов» перечислил способы, которые помогут привлечь финансовую независимость.

Звезда «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа перечислил способы, которые помогут каждому человеку привлечь финансовую независимость.

Так, например, можно написать на листке бумаги желаемую сумму денег и свое имя, сложить лист вчетверо и положить бумажку под подушку на семь дней. В течение недели записка будет впитывать энергетику человека. По прошествии семи дней листок необходимо окунуть в воду. Постепенно необходимая сумма сама начнет приходить в руки тому, кто о ней мечтает.

Самое важное в данном вопросе — это намерения, добавил Вафа. Необходимо думать не только о себе, но и помогать окружающим. Также важно забыть о жадности и алчности.

Экстрасенс также посоветовал не думать о том, что деньги могут принести счастье. Он отметил, что с деньгами приходит и страх потерять свое благосостояние.

Провидец подытожил, что настоящее счастье человеку может принести любовь. Именно она способна наполнить жизнь смыслом и озарить светом все вокруг.