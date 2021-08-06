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Экстрасенс Мехди Вафа рассказал, как разбогатеть

6 августа 2021ГаданияВечерняя Москва

Звезда «Битвы экстрасенсов» перечислил способы, которые помогут привлечь финансовую независимость.

Экстрасенс Мехди Вафа рассказал, как разбогатеть
Фото: depositphotos

Звезда «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа перечислил способы, которые помогут каждому человеку привлечь финансовую независимость.

Так, например, можно написать на листке бумаги желаемую сумму денег и свое имя, сложить лист вчетверо и положить бумажку под подушку на семь дней. В течение недели записка будет впитывать энергетику человека. По прошествии семи дней листок необходимо окунуть в воду. Постепенно необходимая сумма сама начнет приходить в руки тому, кто о ней мечтает.

Самое важное в данном вопросе — это намерения, добавил Вафа. Необходимо думать не только о себе, но и помогать окружающим. Также важно забыть о жадности и алчности.

Экстрасенс также посоветовал не думать о том, что деньги могут принести счастье. Он отметил, что с деньгами приходит и страх потерять свое благосостояние.

Провидец подытожил, что настоящее счастье человеку может принести любовь. Именно она способна наполнить жизнь смыслом и озарить светом все вокруг.

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