Что происходит с нашей душой после смерти

Что люди испытывали при клинической смерти и к чему готовиться каждому из нас?

У каждой религии есть свои порядки того, что происходит с человеком после смерти. Однако везде есть схожести, на которые указывают люди, пережившие клиническую смерть. Те, кто был в другом мире, несколько минут говорят, что видели свет в конце тоннеля и испытывали ощущение легкости, а кому-то удалось встретиться со своими усопшими родственниками.

Даже исследования показывают, что люди за несколько недель до смерти начинают видеть во снах своих умерших родственников, животных или близких людей. Они не боятся их, а наоборот рады встрече и готовы остаться с ними еще. Подобные опросы ученые проводят в больницах и хосписах.

Люди, которые пережили клиническую смерть, говорят разные вещи. Кто-то как будто поднимался над своим телом и видел место гибели сверху, а другие говорили про свет в конце тоннеля, к которому они тянулись.

"Это было такое спокойное, теплое чувство, которое живущие на земле люди просто не могут представить. Это был такой красивый цвет, как цвета радуги, но гораздо ярче", - рассказывала женщина из Ирака по имени Фейтс. Она пережила клиническую смерть после автокатастрофы.

"Я чувствовала себя частью всего этого, как будто я вся была единым атомом, и была связана с атомами вокруг меня. Я не чувствовала ничего, кроме спокойствия", - рассказывала другая девушка по имени Элен. Она также перенесла клиническую смерть после ДТП.

Другие люди, которые провели в таком состоянии больше времени, говорили о том, что видели своих умерших родственников. Кого-то встречали с распростертыми объятиями, а другим говорили возвращаться обратно, так как их время еще не пришло. Некоторые говорят о том, что смогли увидеть мифических сущностей, например, саму смерть и даже ангелов.

"Я словно увидела другой мир. За мной пришла смерть — сразу понимаешь, кто эта прозрачная фигура в капюшоне. Она оторвала «ниточку», и я полетела: сначала над крышами домов, потом над городом, краем и всей планетой", - рассказала Наталья. Ее клиническая смерть длилась почти пять минут. У женщины началась аллергия на антибиотик.