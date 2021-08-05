Как помочь душе усопшего перейти в другой мир

Как облегчить пребывание усопшего в другом мире?

Когда умирает человек, его близкие и родственники начинают беспокоиться о том, как сделать так, чтобы ему было хорошо на том свете. Существуют различные религиозные обряды и обычаи, но есть несколько советов о том, как помочь душе умершего и сделать его пребывание в другом мире спокойным.

Отпустить душу

В первое время трудно привыкнуть к тому, что близкий человек больше не с вами, но со временем боль действительно утихает и вы свыкаетесь с новой реальностью. Никто не должен вам говорить, как правильно горевать по усопшему, но слишком долго это делать не стоит.

Эзотерики и священнослужители сходятся в одном – нужно отпустить душу умершего. Иначе она будет привязана к земному миру и не сможет быть спокойной на том свете. Важно принять тот факт, что близкого вам человека не будет рядом с вами в привычном обличии, но будьте уверены – он будет помогать вам и предупреждать об опасностях.

Церковные службы

Если покойный человек придерживался христианства, то можно заказать молитвы об усопшем. До девяти дней в церкви можно заказывать проведение панихиды. На 40 день нужно заказать сорокоуст.

Согласно церковным традициям, до 40 дней решается вопрос о том, куда попадет душа человека – в ад или рай. С помощью молитв можно помочь душе усопшего перед определением ее судьбы.

Кроме того, можно заняться благотворительностью от имени усопшего. Например, раздать его вещи нуждающимся или помочь малоимущим едой или небольшими деньгами. Делайте все это от имени покойного. Так его душе будет легче.

Правильно почтите память

На третий, девятый и сороковой день проводятся поминки. Позовите на них близких людей и родственников умершего человека. Не забудьте выполнить определенные ритуалы. Поставьте на стол фотографию покойного и оставьте ему свободное место за столом. Считается, что так душа наполнится положительной энергией от людей, которые пришли почтить память человека.

Не забудьте увековечить память человека на памятнике. Не обязательно лепить статую в полный рост – достаточно заказать тот памятник, который понравился бы умершему. Некоторые люди перед смертью раздают указания и говорят, каким бы они хотели видеть свое последнее пристанище. Не перечьте тому, что вас попросили. Так вы тоже отдадите дань памяти своему близкому и его душе.