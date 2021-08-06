Что нельзя делать с вещами умерших

Какие вещи можно оставлять, а какие стоит тут же выбрасывать?

Каждому из нас однажды придется столкнуться с ситуацией, когда умрет кто-то из близких.

Хранить или выбросить

Несмотря на боль потери, параллельно придется решать бытовые вопросы, одним из которых будет необходимость распорядиться оставшимися вещами. Существует множество мнений по этому поводу: кто-то считает, что их нельзя оставлять в доме, кто-то говорит о том, что их нужно обязательно хранить. Сегодня попробуем разобраться в этом вопросе и расскажем вам, как следует поступать.

«Очищаем» святой водой

Большинство эзотериков сходится во мнении, что вещи умершего человека несут в себе мертвую энергетику, которая может нанести вред живым. Поэтому первое, от чего советуют избавиться – это постельные принадлежности умершего, которые находились с ним в непосредственном контакте. По возможности их стоит сжечь или выбросить подальше от дома. Если человек перед смертью долго и тяжело болел, если есть возможность, желательно выбросить матрас или кровать, на которой он лежал. Если это невозможно, живым нельзя спать на них до сорокового дня, а после обязательно «очистить» святой водой.

Что накапливает негативную энергию

Что касается остальных вещей, эзотерики рекомендуют до момента похорон по возможности к ним не притрагиваться, а после этого собрать в коробки и хранить вне жилых помещений (например, в кладовке или гараже). При этом до сорокового дня не рекомендуется избавляться от оставшихся вещей или раздавать их другим людям, потому что считается, что в этот период душа умершего находится недалеко от дома и это может ее обидеть. Ни в коем случае нельзя оставлять себе и носить украшения и нательный крест, если они находились на покойном в момент смерти. Их следует захоронить вместе с умершим. Украшения из драгоценных металлов, которые чаще всего носил умерший, лучше переплавить или попросить провести обряд «очищения» в церкви или у специалиста по магическим обрядам.

Сколько живет «мертвая» энергия

Нет необходимости избавляться от техники (телефона, компьютера и т.п.) вещей, поскольку они не обладают свойством накапливать негативную энергию от человека. Фотографии, записи, дневники и другие документы можно использовать по своему усмотрению. Безусловно, можно оставить себе на память вещи ушедшего человека и раздать ненужные, но только после того, как минует 40 дней, и «мертвая» энергия пойдет на спад.

Исполнять ли эти правила, решать только вам.