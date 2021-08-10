Скучают ли умершие по живым

Рассказываем, как понять, что умершие видят и слышат нас, а также скучают по нам.

Потеря близкого человека – это всегда очень тяжело. То, что живые скучают и постоянно вспоминают ушедшего человека ни у кого не вызывает сомнений. Но многие задаются вопросом: а что испытывает умерший, перешедший в другой мир? Скучает ли он об оставленных близких или забывает о них? Попробуем разобраться.

Другое измерение

Медиумы и экстрасенсы, которые могут общаться с душами умерших, утверждают, что после смерти души попадают в другое измерение, из которого могут не только видеть живых родственников, но и иногда общаться с ними.

Любовь на века

В первые дни после смерти душа находится рядом с домом и близкими. Она избавляется от эмоциональных переживаний и физических страданий, но продолжает любить тех, кого любила при жизни. Иногда она пытается контактировать или предпринимает попытки вернуться, но это уже невозможно.

Все слышат и видят

Медиумов часто просят что-то рассказать ушедшим родным, но в этом нет смысла: умершие прекрасно слышат и видят все, что происходит с нами. Они не скучают в земном понимании этого слова и не хотят, чтобы мы сильно скучали и переживали за них, главное, чтобы помнили. Именно поэтому так важно до 40 дня как можно чаще вспоминать про ушедшего человека и молиться за него.

Есть контакт

Экстрасенсы говорят о том, что умершие родственники могут контактировать с нами и напоминать о себе. Очень часто это происходит во снах, когда наше подсознание открыто контакту. Таким образом ушедшие близкие могут предостеречь, подсказать что-то или пообщаться, если поймут, что по ним сильно скучают. Иногда они могут дать о себе знать запахом своих любимых духов в хорошо проветренной комнате, или ощущением дуновения при закрытых окнах или шорохом в тишине. Считается, что одним из знаков того, что ушедшие напоминают о себе, является внезапно зазвучавшая мелодия или песня, которую они любили при жизни. Так они дают знать, что помнят о нас. Знаков того, что умершие «скучают», много, но мы часто не обращаем на них внимание. Одним из способов, которым они могут напомнить о себе – это временное вселение в насекомое или птицу. Если вокруг вас вьется бабочка или прилетает птица, а вы чувствуете, что как будто кто-то есть рядом, не сомневайтесь: кто-то из ваших ушедших близких захотел вас увидеть.

Верить ли в то, что умершие скучают по нам и дают о себе знать, решать только вам.