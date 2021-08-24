Как мы стали шестой расой и почему это повлияет на Россию

Многие экстрасенсы и эзотерики, делая предсказания о том, что нас ждет в будущем, упоминают Квантовый переход.

Многие экстрасенсы и эзотерики, делая предсказания о том, что нас ждет в будущем, упоминают Квантовый переход. Одни уверены, что он нас ждет в будущем, а другие говорят, что человечество уже совершило его и оказалось на новой ступени развития цивилизации. Разбираемся, что такое Квантовый переход и к чему он должен привести.

Новая раса и предсказание Майя

Считается, что Квантовый переход способствует развитию человечества. После него появляется новая раса людей, которая более развита духовно и энергетически. В нашем времени должна появиться шестая раса.

Также переход связывают с календарем Майя. Он обрывался в 2012 году, и тогда все предрекали конец света, но эзотерики уверены, что это племя говорило о том, что в 2012 году произойдет квантовый переход. В 2012 году завершилась эра Рыб, ей на смену пришел Водолей. Новая фаза продлится 2500 лет.

Влияние на человека

За время новой фазы человечество изменится. Некоторые люди уже должны были почувствовать перемены в своей жизни. Если вы стали меньше спать, но при этом высыпаться, значит на вас повлиял Квантовый переход. Вам нужно меньше времени для восстановления сил – это последствия эры Водолея.

Согласно прогнозам экстрасенсов, весь мир должен измениться. Если раньше люди познавали мир с помощью анализа и дробления, то теперь они будут восстанавливать то, что разрушили и творить.

В новом мире изменится экономика и политика, появятся новые лидеры, которые будут продвигать новую идеологию в массы. Эксперты говорят, что под их руководством жизнь изменится к лучшему. Все знания и технологии, которые были доступны только избранным, будут в доступе для всех людей.

Значение Квантового перехода для России

Многие пророки говорят, что в ближайшем будущем Россия станет духовным центром всего мира. Возможно, именно в этой стране появится новая мировая религия. Экстрасенсы говорят, что России покровительствует знак Водолея, поэтому страна будет жить лучше с началом новой эры. Некоторые эксперты уверены, что наша страна сможет объединить вокруг себя другие государства и создаст целую империю.