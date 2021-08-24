Как мы стали шестой расой и почему это повлияет на Россию

Многие экстрасенсы и эзотерики, делая предсказания о том, что нас ждет в будущем, упоминают Квантовый переход.
Многие экстрасенсы и эзотерики, делая предсказания о том, что нас ждет в будущем, упоминают Квантовый переход. Одни уверены, что он нас ждет в будущем, а другие говорят, что человечество уже совершило его и оказалось на новой ступени развития цивилизации. Разбираемся, что такое Квантовый переход и к чему он должен привести.
Считается, что Квантовый переход способствует развитию человечества. После него появляется новая раса людей, которая более развита духовно и энергетически. В нашем времени должна появиться шестая раса.
Также переход связывают с календарем Майя. Он обрывался в 2012 году, и тогда все предрекали конец света, но эзотерики уверены, что это племя говорило о том, что в 2012 году произойдет квантовый переход. В 2012 году завершилась эра Рыб, ей на смену пришел Водолей. Новая фаза продлится 2500 лет.
За время новой фазы человечество изменится. Некоторые люди уже должны были почувствовать перемены в своей жизни. Если вы стали меньше спать, но при этом высыпаться, значит на вас повлиял Квантовый переход. Вам нужно меньше времени для восстановления сил – это последствия эры Водолея.
Согласно прогнозам экстрасенсов, весь мир должен измениться. Если раньше люди познавали мир с помощью анализа и дробления, то теперь они будут восстанавливать то, что разрушили и творить.
В новом мире изменится экономика и политика, появятся новые лидеры, которые будут продвигать новую идеологию в массы. Эксперты говорят, что под их руководством жизнь изменится к лучшему. Все знания и технологии, которые были доступны только избранным, будут в доступе для всех людей.
Многие пророки говорят, что в ближайшем будущем Россия станет духовным центром всего мира. Возможно, именно в этой стране появится новая мировая религия. Экстрасенсы говорят, что России покровительствует знак Водолея, поэтому страна будет жить лучше с началом новой эры. Некоторые эксперты уверены, что наша страна сможет объединить вокруг себя другие государства и создаст целую империю.