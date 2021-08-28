Народные приметы на 29 августа 2021 года: что нельзя делать на Ореховый Спас

Это Третий Спас, который отмечают православные, и посвящён он Спасителю Иисусу Христу.

Поэтому как и в любой другой церковный праздник, в этот день нельзя ссориться, выпивать и отказывать в помощи нуждающимся.

В то же время есть и особые приметы на Ореховый Спас. Так, не рекомендуется 29 августа проводить в одиночестве и лениться, а также отказывать кому-либо в гостеприимстве и самому не принимать угощения. Считается, что затворничество и жадность на Ореховый Спас наложит нехороший отпечаток на весь будущий год.

Хоть это и время сбора орехов, но, собираясь за ними в лес, не стоит забывать про оберег. В противном случае нечистая сила заведёт путника в чащу, закружит и оставит его там на веки вечные.

29 августа не следует сидеть дома. Необходимо отправиться на ярмарку и приобрести что-либо, любую мелочь. Это поможет привлечь финансовую удачу в дом.

Незамужние девушки обычно в этот день гадали на орехах: если попался сладкий — жди свадьбу с хорошим человеком, горький — брак окажется несчастливым, пустой — ближайший год придётся провести в одиночестве.

Сны в эту ночь — как хорошие, так и плохие — никакой роли играть не будут. Поэтому можно сразу после пробуждения выкинуть их из головы. А вот если ничего не приснится — это хорошо. Значит, подсознание по-настоящему отдыхает.