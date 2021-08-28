Народные приметы на 29 августа 2021 года: что нельзя делать на Ореховый Спас

Это Третий Спас, который отмечают православные, и посвящён он Спасителю Иисусу Христу.
Поэтому как и в любой другой церковный праздник, в этот день нельзя ссориться, выпивать и отказывать в помощи нуждающимся.
В то же время есть и особые приметы на Ореховый Спас. Так, не рекомендуется 29 августа проводить в одиночестве и лениться, а также отказывать кому-либо в гостеприимстве и самому не принимать угощения. Считается, что затворничество и жадность на Ореховый Спас наложит нехороший отпечаток на весь будущий год.
29 августа не следует сидеть дома. Необходимо отправиться на ярмарку и приобрести что-либо, любую мелочь. Это поможет привлечь финансовую удачу в дом.