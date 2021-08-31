Три метода, с помощью которых каждый может предсказать будущее

Практиковать эти методы можно самостоятельно.

Для того, чтобы узнать, что будет с вами происходить в ближайшем будущем, не обязательно иметь определенные способности. Этому можно научиться, но результат не будет таким впечатляющим, как у магов и экстрасенсов. Хотя своих друзей и знакомых вы сможете удивить. Существуют различные практики, которые помогают узнать, что будет в будущем мира или определенного человека.

У некоторых людей действительно есть дар, который дается им с рождения, но, если вы не замечали у себя сверхъестественных способностей, то есть другие доступные способы узнать будущее.

Аналитика

Это – самый простой способ предсказывать будущее. Для того, чтобы предсказать развитие мира на глобальном уровне, не обязательно быть пророком. История повторяется – и это не просто популярное выражение. Чтобы угадать, что будет дальше, достаточно хорошо знать историю мира и следить за тем, что происходит в настоящем.

Например, многие предсказатели говорили о природных катаклизмах и техногенных катастрофах. А в книгах некоторых из них можно найти косвенные указания о катастрофе в Чернобыле. Атомную энергию начали использовать еще в 1940-е годы, а незадолго до взрыва на Чернобыльской АЭС, в мире их было не так много.

Карты Таро

Эти специальный карты часто используют для гадания и предсказывания будущего. Техника гадания основана на том, что случайные карты из колоды смогут предсказать ваше будущее. Каждая карта несет в себе особый смысл и по-разному отвечает на поставленные вопросы.

Многие люди гадами изучают технику расклада Таро, так как это гадание очень сложное. Кроме того, эзотерики советуют не пренебрегать обучением у опытных специалистов, так как в неумелых руках Таро могут навредить, например, изменить судьбу. Делать расклад можно не только для определенного человека, а также для того, чтобы узнать будущее страны и мира, стоит лишь задать определенный вопрос и сделать соответствующий расклад.

Астрология

Этот метод предсказывания будущего основан на наблюдении за небесными телами. В зависимости от того, как они расположены друг к другу и относятся к вашему знаку зодиака, можно узнать, каким будет ваше ближайшее будущее.

Астрологическая практика строится на наблюдении за небом и интерпретации полученных данных. Например, для человека можно составить натальную карту, которая зависит не только от даты рождения, но и места и времени. Так вы получите больше информации о том, как его судьба взаимодействует с различными небесными телами. Астрологию также можно применять для того, чтобы предсказывать, как светила будут влиять на жизнь всех людей, но тут предсказания могут быть неточными в силу того, что всегда будут исключения.