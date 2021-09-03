Народные приметы на 4 сентября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Почему в этот день нужно задобрить домового и лешего?

4 сентября православные чтят память великомученика Агафона Огуменника. Он отдал свою жизнь за веру. В этот день существуют особые приметы и поверья, которые стоит соблюдать.

Что нужно делать

Считалось, что Агафон Огуменник следит за порядком в лесу и прогоняет леших. Однако некоторые люди могут остаться без его покровительства, поэтому 4 сентября принято задабривать духов, живущих рядом с людьми – леших и домовых.

Если вы живете недалеко от леса, то на входе в него оставьте угощенье. Днем можно сходить в лес и убрать там мусор. Считается, что леший может помогать людям, если они уважительно относятся к нему и его владениям.

Чтобы задобрить домового, испеките ароматное угощенье и расставьте его по углам жилища. Так домовой будет знать, что люди, живущие с ним, заботятся о нем и не хотят ему зла. Он будет помогать вам и отгонять злых духов.

Что нельзя делать

В этот день нельзя ходить в лес после заката, иначе вы можете остаться в царстве лешего. Даже если днем вы задобрили его, то это не гарантирует вам безопасности ночью, поэтому леса стоит избегать после темноты.

4 сентября не стоит дарить и принимать подарки, иначе вы можете навлечь на себя беду. Нельзя также брать и давать в долг. Рекомендуется делать добрые дела, которые не связаны с материальными благами.

Избегайте большого количества продуктов животного происхождения, иначе у вас могут начаться проблемы со здоровьем.

Старайтесь отгонять от себя негативные мысли. Считается, что именно негатив, о котором вы думаете, может в этот день воплотиться в реальность. Старайтесь обдумать свои слова прежде, чем их говорить, так как вероятность того, что сказанное во время ссоры сбудется, выше в несколько раз, чем в обычный день.