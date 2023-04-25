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Что зеленые глаза говорят о человеке

25 апреля 2023ГаданияМарианна Басс

Чем нас очаровывают люди с зеленым цветом глаз?

Что зеленые глаза говорят о человеке
Фото: utro-novosti.ru

Давно замечено, что цвет глаз влияет на характер человека. Карие, зеленые, голубые – такие разные цвета, такие разные личности. О том, чем отличаются обладатели зеленых глаз, читайте в этой статье.

Они такие загадочные

Самое главное, что стоит сказать об обладателе зеленых глаз, – это человек-загадка. Вот про ведьм часто пишут: у нее были зеленые глаза, и это неспроста. Дело в том, что зеленоглазые люди склонны утаивать о себе информацию, об окружающем же мире они хотят знать все. В основном обладателей зеленых глаз интересуют люди и их чувства, а также деньги. Да, несмотря на высочайшую чувствительность, зеленоглазые люди страшно любят деньги, они для них символ жизни на самом сакральном уровне.

И мстительные

Зеленоглазые люди очень злопамятны. Они добры, но по причине своей ранимости чутко ощущают любую грубость и нечестность по отношению к себе, поэтому врагам мстят очень тонко. Они умеют ждать, выслеживать, готовить самую сладкую месть – такие уж они!

А еще очень сильные

Отдельно надо сказать о чести и воле зеленоглазых людей. Они по-настоящему достойно ведут себя в отношении тех обещаний, которые сами дают. Они способны на самую настоящую преданность и верность, им можно доверять. Еще зеленоглазые обладают силой идти до конца и следовать плану – это очень ценное качество в отношении карьеры, да и жизни в целом.

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