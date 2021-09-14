Почему мы не можем устоять перед людьми с голубыми глазами

Рассказываем, почему голубоглазые люди так притягательны.

Глаза – зеркало души. А то, какого они цвета, может многое рассказать о характере обладателя. О том, чем отличаются голубоглазые люди, читайте в этой статье.

Особенные и нежные

Вообще голубые глаза встречаются очень редко, людей с голубыми глазами всего около 8% по всему миру. Часто голубые глаза ассоциируются с такими качествами личности как нежность, мягкость, доброта, сострадание. Если опросить знакомых и спросить, какой цвет глаз, по их мнению, должен быть у самой чуткой, самой доброй женщины, они ответят, что голубой, – мы проверяли! Люди с голубым цветом глаз располагают к общению и им доверяют чаще, чем остальным. Этот светлый, небесный цвет глаз как бы говорит: этот человек безопасен и в чем-то даже слаб, так что он точно не навредит.

Мудрые и внимательные

Люди с голубыми глазами часто обладают особенным умом: они очень наблюдательны и любят поразмышлять. Причем результаты из размышлений часто очень качественные и глубокие, и если они ими делятся с другими людьми, это большая удача. Голубоглазые педагоги и воспитатели – невероятно заботливые и внимательные, они не только передают знания, но и с трепетом относятся к внутреннему душевному миру своих подопечных.

Наивные и инфантильные

Часто бывает так, что обладатели голубых глаз не могут двигаться по жизни самостоятельно, они нередко зависят от более волевых и сильных партнеров или родителей. Дело тут не в том, что они ничего не умеют и не хотят, просто их качества – нежность, легкость и детскость – уводят их из “взрослого” мира назад, в мечты, к воздушным замкам. Нередко их фантазии вселяют надежду и дарят вдохновение многим людям.

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