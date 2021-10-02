Семь признаков того, что рядом с вами душа умершего

Как мы можем почувствовать, что рядом с нами душа незнакомца?

Навещая близких на кладбище, люди могут испытывать самые разные состояния: это может быть и благость, и тревога, и умиротворение, и страх.

А бывает и так, что человек выходит с пониманием, что рядом с ним кто-то есть, с ощущением, что он как будто бы поговорил с незнакомцем. Объяснение этому есть – скорее всего, произошел контакт на тонком плане и осуществился «разговор» двух душ – но не словами, а образами и чувствами. Как можно понять, что сейчас рядом с нами находится чья-то душа, ведь ее не видно физическим взором?

1. Наступает внезапная тишина – как будто замирает все: любые звуки, даже трава не колышется. Это признак того, что кто-то открыл дверь между мирами: миром живых и миром мертвых.

2. Физические ощущения – рука на плече, шелест шагов, ощущение прикосновения – легкого, часто холодного, мурашки на коже.

3. Необычные, несвойственные мысли: поехать куда-то, острое желание сделать покупку, хотя таких планов не было.

4. В голове начинает крутиться какая-то песня или мелодия, совершенно не связанная с обычными музыкальными предпочтениями.

5. В воздухе ощущается запах – парфюм, кофе, сигаретный дым, но нет никакого материального источника для него.

6. Слышится голос: смех, плач, возможно, какие-то слова, но вокруг нет физического носителя, откуда он может доноситься или кому может принадлежать.

7. Животные (собаки, кошки) ведут себя так, как будто кто-то есть – всматриваются в пустоту, играют с ней.

Если что-то подобное происходит, лучше всего обратиться мысленно или вслух к ушедшему со словами: «Я вижу, я чувствую, что ты здесь. Я слышу тебя. Я хочу тебе сказать (сообщить все, что вам хотелось бы передать при жизни человеку, если он вам знаком). Будь счастлив и я отпускаю тебя!». Если же есть ощущение, что в контакт пытается вступить кто-то чужой, имеет смысл также произнести слова успокоения: «Все закончилось, тебе нужно уходить» и попросить больше не беспокоить.