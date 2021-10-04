Народные приметы на 5 октября 2021 года: что нельзя и что нужно делать

Какие приметы связаны с датой 5 октября и почему листья сегодня помогут предсказать будущее?

5 октября отмечается день Ионы и Фока. У него есть и другие названия: Листопадная, Листодер, Ветроградарь, день Ионы и Фокин день. К этому дню опадало большинство листьев с деревьев. По ним люди предсказывали, какой будет зима. Если листья падали лицевой стороной вниз, зима будет теплая, если наоборот – холодная.

История праздника

Иона был пророком. Согласно легенде, Бог велел ему отправиться в город Ниневия, который сейчас находится на территории Ирака. Он должен был предупредить жителей о том, что они должны покаяться за свои грехи, иначе их ждет божья кара. Иона этого не сделал и поплыл на корабле в Испанию. Из-за шторма судно потерпело крушение, но Иона спас кит, который подхватил его и помог добраться до берега. В итоге ему пришлось отправиться в Ниневию и предупредить жителей о каре. Они покаялись.

Фок был епископом, проповедовал христианство и помогал язычникам обрести веру. Его поймал император Траян и пытался заставить отречься от своей веры. Фок отказался, за что был подвергнут мучениям.

Что можно делать

В этот день было принято собирать редьку, поэтому на Руси готовили много блюд с корнем этого растения. Считалось, что если в этот день съесть блюдо из редьки, то у человека будет крепкое здоровье в сезон дождей.

С этого дня осень окончательно вступала в свои права, поэтому люди носили с собой осиновый сук или кору. Наши предки верили, что простуда боится осины, поэтому так они защищались от болезней, сообщает Altapress.ru.

Что нельзя делать

5 октября категорически запрещено ловить и употреблять рыбу. Этот запрет был создан в честь памяти кита, спасшего пророка Фоку. Морепродукты также запрещены.

В древности верили, что ветер приносит нечистая сила, поэтому люди старались ее отпугивать и не привлекать к себе внимание. Как правило, в этот день всегда сильный ветер, и не стоит гневить погоду, а также стучать по земле палкой.

Так как 5 октября на улице главенствует нечистая сила, не стоит заниматься расхламлением своего дома. Отложите это на другой день, иначе вы можете выкинуть из дома благополучие и достаток.