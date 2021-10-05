Что такое перекрестки судьбы и как их преодолевать

В обычной жизни перекресток – это пересечение дорог и возможность ехать на «все четыре стороны».

В обычной жизни перекресток – это пересечение дорог и возможность ехать на «все четыре стороны».

В эзотерике перекресток судьбы – это место силы, точка, в которой встречаются прошлое, настоящее и будущее. Большинство людей замечают, что преодолели «перекресток судьбы» только тогда, когда перемены стали очевидны. Возможно ли заметить его своевременно и сделать осознанный выбор?

Какой сделать правильный выбор

Ежедневно нам приходится выбирать из множества возможностей, но эти выборы достаточно мелкие, они не определяют нашу судьбу глобально. На настоящем перекрестке судьбы человек оказывается один или несколько раз за всю жизнь. В этот момент он понимает, что его выбор значимо повлияет одновременно на несколько или все сферы жизни. Это может быть смена профессии, которая потребует переезда на новое место и приведет к смене окружения или новое знакомство, которое перевернет судьбу. В любом случае, при приближении к судьбоносному перекрестку, человек начинает ощущать, что течение жизни его захватило и несет к чему-то важному и неотвратимому, что нельзя отменить или избежать. В этот момент наваливаются проблемы в разных сферах жизни и одновременно возникает ощущение, что существует несколько выборов и все они – судьбоносные, сообщает Whynotportal.

Как вычислить перекресток судьбы

Такой период длится от двух-трех недель до нескольких месяцев и, если человек совершает выбор, судьба его кардинально меняется. В такие моменты важно прислушаться к себе и своей интуиции, и, возможно, почувствовать, что хочется сделать что-то до дрожи в руках. Например, куда-то пойти или с кем-то встретиться. И, если вы осуществите это, непонятно откуда взявшееся желание, вы встретитесь со своим шансом или судьбой. Если же вы не рискнете, то, возможно, на свой перекресток вы выйдете позже. Или, выбрав бездействие, проживете совсем другую жизнь и «застрянете» в проблемах, ненужных отношениях, болезнях. Помните, что бездействие – это тоже выбор. И еще одна подсказка: обратившись в такой момент к предсказателю или гадалке, вам могут сказать, что «связи с Высшими силами нет» и решение вам придется принимать вслепую.

Будьте внимательны на жизненном пути и используйте «перекрестки судьбы», меняя судьбу к лучшему.