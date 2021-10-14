Может ли покойник во сне увести на тот свет живого

Рассказываем, что по этому поводу говорят священники и эзотерики.

Тема смерти всегда пугала людей и порождала множество легенд. Одной из самых распространенных является поверье, что умерший способен забрать с собой на тот свет живых. Попробуем разобраться, действительно ли это возможно.

Что говорят священнослужители

Существуют различные мнения по поводу этой ситуации. Если спросить священнослужителей, они скажут, что только Бог может решить, кому вышел срок. Поэтому не покойник «забирает» с собой живого, а значит, что пришло время именно этого человека закончить земной путь.

Мнение психологов

Психологи и врачи придерживаются другого мнения: потеря родного человека – это сильный стресс для близких. Именно он часто является причиной того, что кто-то из оставшихся живых родственников впадает в депрессию или заболевает и достаточно быстро «уходит» вслед за умершим.

Три причины

Если же поинтересоваться у эзотериков, может ли покойник забрать с собой живого, то их ответ будет утвердительным – да, может. Для этого существует несколько причин. Первая: кровные родственники связаны крепкими энергетическими узами, которые не распадаются после смерти одного из них. И если по роду передается неотработанная карма, то умерший может «увести» живущего за собой для того, чтобы скорее закрыть кармический долг. Вторая причина – это сильные чувства, которые связывали людей при жизни. Мощная любовь или ненависть создают некротическую привязку, которая не отпускает душу умершего окончательно отойти в иной мир. Через эту привязку, сам того не желая, оставшийся жить отдает свои силы покойнику, истощается и умирает. Именно поэтому важно отпускать сильные чувства к умершему человеку, прощать и жить дальше. И, наконец, третья причина – это неупокоенная душа, у которой остались претензии к кому-то из живых. Она продолжает витать между мирами, изыскивая способ заставить заплатить по счетам. В такой ситуации человек может погибнуть в неожиданном происшествии или пропасть без вести.

Как защититься

Чтобы избежать «ухода» вслед за покойником, издревле осуществлялись специальные ритуалы, некоторые из которых действуют и в наше время. Умершему человеку обязательно закрывают глаза, чтобы он не «высматривал» себе попутчика. В доме покойника завешивают зеркала, чтобы душа ушедшего не могла в них «задержаться». А еще обязательно моют пол в доме после того, как вынесут гроб, чтобы почивший «забыл» дорогу в этот дом.

Вне зависимости от того, верите ли вы в возможность того, что покойник может забрать живого с собой, соблюдайте установленные обряды и молитесь об упокоении его души.