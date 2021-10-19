Чем мы можем помочь умершему

Потеря близкого человека – это всегда тяжелое испытание.

Многие думают, что чем дольше и сильнее близкие переживают уход, тем лучше себя «чувствует» покойник. Однако, представители духовенства и люди, занимающиеся эзотерическими практиками, сходятся во мнении, что живые родственники могут оказать умершему неоценимую помощь своими действиями в реальном мире.

При чем тут 3,9 и 40 день после смерти

Считается, что душа умершего человека еще некоторое время продолжает находится в промежуточном состоянии, готовясь окончательно перейти в мир иной. Именно в этот период, оставшиеся родственники могут облегчить ее путь сквозь посмертные испытания. Огромную поддержку душе в этот период оказывают молитвы. Существуют специальные тексты, которые необходимо читать в определенном порядке: в день кончины, на 3, 9 и 40 день после смерти, а также на годовщину. Эти дни в православии определены не случайно, каждый из них знаменует определенную веху в продвижении умершего к Господу.

Зачем вымаливать душу

Первые два дня после смерти душа, в сопровождении Ангела, посещает дорогие ей места и прощается с земной жизнью. На 3 день она окончательно оставляет свое тело и предстает перед Богом. Молитва родственников в этот день помогает душе беспрепятственно покинуть земную обитель и подняться на небеса. До девятого дня она наслаждается красотой иного мира, забывает о тяжестях земной жизни и ждет решения своей участи на Божьем Суде. Молитвы близких об умершем на 9 день помогают душе пережить Суд и получить прощение грехов. Однако до 40 дня окончательное решение принято не будет, и душе предстоит пройти множества мытарств и побывать в аду. В этот период молитвы родных должны быть обращены к Господу с просьбой помиловать умершего и поместить его в рай. Родственники могут подкрепить свои молитвы постом, который будут держать до 40 дня. Молитвы и пост могут быть дополнены заказом поминальных служб в церкви, а также раздачей милостыни для того, чтобы как можно больше людей от всего сердца помолились за душу покойного. Этой же цели служат поминки – специальные трапезы, которые собирают на 3, 9 и 40 дни после смерти. Оставшуюся еду раздают пришедшим с собой, чтобы они поминали покойного добрым словом, сообщает Meridian.

Провожая в последний путь близкого человека, помните, что дорогие похороны нужны только живущим. Душе умершего можно помочь перейти к вечной жизни исключительно молитвами и добрыми воспоминаниями о человеке.