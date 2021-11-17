Может ли душа умереть

Как смерть влияет на нас и сможем ли мы узнать родственную душу?

Нам известно, что тело смертно. К сожалению, хотим мы того или нет, наш жизненный путь и путь наших близких закончится. Но, столкнувшись со смертью, мы можем понять – то тело, которое перед нами и тот человек, которого мы знали – это совершенно разные люди. То, что делало тело живым – ушло, но исчезло ли оно навсегда?

Что такое душа

В разных учениях и религиях душой называют ту энергию, которая наполняла тело – ту часть, которую вложил в телесную оболочку сам создатель. Именно на душу отзываются другие души, именно ее вибрацию, цвет и звук мы неосознанно ощущаем, когда стремимся к общению и близости с человеком.

И вот, тело разделяется с душой. Значит ли это, что душа теряет свою уникальность? И тоже исчезает? В большинстве учений мы видим объяснение – нет, душа продолжает свой путь. Но останется ли она неизменной? Сможем ли мы вновь узнать друг друга, если будет суждено встретиться?

Как душа трансформируется

Здесь уже не все однозначно. Опыт, который начнет получать дальше душа, может ее изменить. Вряд ли полностью, но какие-то важные убеждения, ценности, то, что в мирской жизни мы называем «личностью», может очень сильно деформироваться и даже превратиться в свою противоположность.

Насильственная внезапная смерть, обида и боль могут наложить огромный отпечаток или наоборот – важные осознания и прощение, которое переживается в момент смерти и перехода. Именно поэтому так важно говорить с душой и направлять ее, отпускать и помогать переходу – такие ритуалы есть в каждой религии.

Тот же опыт, который уже приобретен, так называемая «память души» – она останется. Она может быть осознанной и нет, но неспроста незнакомые люди вдруг понимают, что знают друг друга очень хорошо и испытывают очень яркие эмоции при первой встрече. Не просто так нас эмоционально затрагивают определенные ситуации и временные эпохи. Все это – след той памяти, того опыта, который случился однажды.

Разумнее будет предположить, что со смертью, с переходом души из данного тела в другие состояния, что-то будет потеряно, но и что-то приобретено. Но тотального обнуления не случится.