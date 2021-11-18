Почему кошка должна жить в каждом доме

Еще несколько причин завести у себя дома кошку.

Кошки с давних пор живут с людьми и почему-то люди соглашаются на все эти неудобства. Конечно, можно сказать, что все дело в том, что кошки ловят мышей и это был очень востребованный в хозяйстве навык, но если посмотреть с точки зрения энергий, мы обнаружим еще больше причин, чтобы поселить у себя в доме кошку, сообщает DailyHoro.

1. Про это, наверное, слышал каждый – кошки лечат. И не только слышал, но и видел. Приходят, прикладываются к больному месту на теле, замирают – и становится легче. А еще может так случиться, что кошка начинает болеть – тем же, чем ее хозяин. Считается, что так они берут на себя негатив и дают возможность хозяину получить больше времени, посмотреть на ситуацию со стороны, измениться. Иногда даже жертвуя для этого своей жизнью.

2. Кошки сторожат. Они внимательно всматриваются в пространство и видят на тонком плане негативную энергию, они следят за тем, чтобы духи, нечистые обходили дом стороной, чтобы ничто из потустороннего мира не проникало – шипят, гоняют, мяукают, прогоняя опасное. Даже во время сна хозяев они начеку, чтобы ничто не смогло воспользоваться беззащитностью и уязвимостью человека. Поэтому сон рядом с кошкой особенно крепкий.

3. Кошки делают пространство дома более гармоничным. Они могут настроиться на вибрации каждого члена семьи. Кошка старается своим присутствие создать гармоничную, дружелюбную, приятную атмосферу, она утешает того, кто плачет, или того, кому грустно. И, конечно же, они очень чувствительны к тем людям, которые вхожи в дом – некоторых они на дух не переносят и портят их вещи, а к кому-то, наоборот, сразу прыгают на колени. По тому, как ведет себя кошка, мы можем сделать вывод – впускать ли в жизнь человека, доверять ли ему? Кошки наши верные помощники и советчики в таком непростом вопросе.