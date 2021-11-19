Почему нельзя брать еду на кладбище

Оказывается, трапеза на могиле – не самая лучшая идея.

На современных кладбищах часто можно увидеть еду, оставленную на могиле. Кусочки хлеба, воду, конфеты и даже более дорогие продукты – например красную икру. Однако не все знают, что традиция оставлять пищу на могилах пришла из язычества. Споры о том, можно ли это делать, ведутся до сих пор.

Как появилась эта традиция

В язычестве было принято оставлять еду на месте захоронений для того, чтобы задобрить языческих богов. Считалось, что они заберут себе пищу и сделают жизнь усопшего на том свете более спокойной. Чем больше и роскошнее были подношения, тем лучше была загробная жизнь.

С появлением христианства на Руси эта традиция полностью искоренилась, но сохранился обряд поминок. Исключением лишь стала традиция в виде поездки на погост после церковной службы. Однако в этом случае люди довольно долго добирались до места погребения, поэтому вечером трапеза происходила прямо на кладбище.

Сейчас же некоторые люди оставляют еду, потому что верят, что покойнику нужна физическая пища для удовлетворения потребностей, другие кладут продукты на могилу, чтобы их забрали бездомные и помолились за упокой похороненного человека, а другие не оставляют ничего.

Что говорят священнослужители

Священники говорят, что приносить еду на кладбище стоит только в том случае, если на могиле планируются длительные работы – уборка или высадка растений. Однако поминать усопшего на кладбище не стоит, но это и не возбраняется.

Единственным правилом остается только то, что если вы принесли еду на кладбище, то ее стоит там и оставить. Или раздать нищим, чтобы они помянули покойного. При этом алкоголь на кладбище лучше не проносить вовсе.