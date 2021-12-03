Способна ли душа умершего приходить к нам в гости

Как душа покойника намекает нам, что она рядом?

Потеря близкого человека заставляет задуматься о том, как мало времени мы с ним проводили. В такие моменты хочется повернуть время вспять, чтобы исправить это. С подобной трагедией довольно тяжело справиться, и поэтому у многих возникает вопрос: может ли душа умершего приходить в гости?

Многие люди так или иначе ощущали присутствие покойного близкого человека не только на духовном, но и на физическом уровне. Это могло проявляться как в виде запахов, перемещений предметов, так и во снах, музыке и даже цифрах. После смерти душа попадает в совершенно иной мир и, конечно, поговорить «вживую» вам вряд ли удастся, однако покойный близкий человек действительно может посылать какие-то подсказки, мысли или эмоции.

На самом деле, умершие люди приходят повидаться с живыми часто, особенно в течение 40 дней после смерти, когда они бродят по астральной копии нашего мира и принимают факт своей смерти. А те люди, у которых довольно сильно развито сверхъестественное чутье, могут их даже увидеть. Оно есть у каждого из нас и его можно развивать. Но как же люди со сверхъестественным чутьем на средним или более слабом уровне могут ощутить присутствие умершего человека?

Запахи

Зачастую близкие люди ассоциируются у нас с определенным ароматом: парфюм умершего, любимое блюдо, сигаретный дым. Все это дает подсказку о том, что душа покойного находится рядом.

Музыка

Бывает так, что музыкальная композиция, которая также ассоциируется с человеком, которого вы потеряли, начинает играть на радио или в телевизоре. Иногда это случается именно в тот момент, когда вы думаете об этом самом близком.

Сон

Все мы скучаем по умершим родственникам и просто близким людям, и хотим с ними встретиться хотя бы во сне. И души покойных действительно могут вас посетить в сновидениях. Бывает, что таким образом они хотят предостеречь от опрометчивого шага, а иногда просто сказать, что все хорошо и нужно жить дальше.

Предметы

Это может быть пропажа и появление предметов в самых непредсказуемых местах. Также некоторые наблюдают необъяснимые помехи во время просмотра телевизора или самостоятельное включение и выключение электрических приборов.

Животные

Нередки случаи, когда душа умершего приходила в гости в образе животного. Таким образом, покойные дают знать, что они рядом и оберегают вас от всяких несчастий. А бывает, что уже имеющиеся домашние питомцы начинают себя вести неестественным образом. Это объясняется тем, что животные очень восприимчивы ко всему сверхъестественному, и они чувствуют, когда чья-то душа находится совсем рядом.

Чаще всего души умерших приходят, когда вы слишком сильно удерживаете их своими переживаниями. Очень нелегко отпускать близкого человека, но это необходимо сделать для того, чтобы было легче продолжать свой дальнейший путь. Но даже после этого души умерших наблюдают за нашими жизнями и продолжают посылать знаки, когда нужна поддержка или подсказка.