Как определить старую душу

Старые души – не такие, как все. Они не вписываются, не могут найти себе место.

В различных религиозных и эзотерических учениях считается, что душа человека практически бессмертна и воплощается к жизни большое количество раз. Исходя из этих теорий, среди ныне живущих людей есть те, кто «приходили» на эту землю неоднократно. Именно они обладают «старыми» душами, которые не просто прожили много жизней, но за это время выросли духовно и наработали огромный опыт.

Как выяснить возраст души

Существуют различные способы, позволяющие выяснить примерный возраст души – это регрессивные техники, глубокие трансы и специальные медитации. Считается, что душа имеет 5 возрастов, как и сам человек. Она бывает младенческой, детской, молодой, зрелой и старой.

Кто наделен старой душой

Старая душа в своих прошлых воплощениях познала различные сферы жизни и на заключительном этапе сосредотачивается на собственном духовном росте и развитии. Старая душа начинает осознавать, что каждый человек является частицей чего-то гораздо Большего – божественного или вселенского, чем мир физический. Основной задачей нового воплощения является отработка накопившихся кармических долгов и завершение опыта пребывания в человеческом мире.

Как перерождается старая душа

Так, «старая» душа готовится к последующей реинкарнации в более «высокий» – астральный мир. Однако, несмотря на множество земных воплощений, прошлый опыт недоступен «старым» душам также, как и более молодым. Реинкарнируясь, они начинают свой путь заново и проходят несколько стадий развития. Начальному этапу соответствует ощущение себя чужеродным элементом общества и непрекращающиеся внутренние поиски своего предназначения. Как ни странно, но часто «старым» душам сложно вписаться в общество более молодых душ, и они ощущают себя непонятыми и неуспешными. На следующей стадии «старые» души принимают свою инаковость, изучают и переосмысливают различные философские и религиозные знания, создавая из них свою собственную систему верований во что-то Высшее. Среди «старых» душ много духовных учителей, сопровождающих более молодые души на пути личностного развития. На высшей стадии развития «старым» душам открывается возможность безусловной любви к себе и окружающим, способность принимать любой выбор без осуждения и страха потери. Пройдя все стадии развития, «старые» души перемещаются на более высокий план существования во Вселенной и прекращают свои земные воплощения.

Если вы чувствуете, что вы – «старая» душа, старайтесь максимально следовать своему предназначению.