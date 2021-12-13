Как украсить елку, чтобы приманить к себе деньги

Наступает новогодняя лихорадка и самое время наряжать зеленую красавицу.

Если вы еще не облачили елку в новогодние украшения, то сейчас для этого самое время. Но к такому мероприятию нужно хорошо подготовиться и сделать все правильно, чтобы грядущий год Голубого Водяного Тигра стал удачливым и привлек в вашу жизнь деньги.

Какую выбрать елку и где ее расположить

Не секрет, что тигр любит зелень, и поэтому помещение стоит украсить живой елкой. Однако, если же у вас нет возможности поставить в доме лесную красавицу, то можно хотя бы украсить еловыми ветвями некоторые элементы вашего интерьера. Так, вы сможете почувствовать запах леса, а праздничное настроение не заставит себя ждать.

Что же касается расположение елки, то согласно даосской практике фэн-шуй, для привлечения финансовых потоков ее необходимо поставить в левом дальнем углу. А для укрепления нынешнего финансового положения — в юго-восточной части дома или квартиры.

Как украсить елку

Голубой Водяной Тигр, символ 2022 года, негативно относится к кричащим цветам, особенно к красному и фиолетовому. Для привлечения богатства в грядущем году стоит отдать предпочтение игрушкам в золотых, серых, голубых, белых и синих оттенках. Но при этом помните, что цвета не должны быть слишком яркими, выбирайте более приглушенные оттенки.

Для украшения елки также подойдут мандарины, шишки, палочки корицы, орехи и даже кофейные зерна. А если найдется время, то можно самостоятельно смастерить игрушки из натуральных тканей.

При этом не стоит забывать про главный атрибут новогодней елки — шарик или игрушка в виде тигра. Символ года, увидев это, щедро вас отблагодарит.

Если вы все же хотите привлечь в грядущем году богатство, то вовсе не надо украшать новогоднюю елку купюрами. При соблюдении всех рекомендаций достаточно будет поставить копилку прямо под ель, положить в нее пару монет и продолжать ее наполнять в течение всех праздников.