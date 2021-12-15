Можно ли разговаривать с умершим близким

Смерть близкого человека — тяжелая травма, с которой сложно смириться.

Смириться с уходом близкого человека в иной мир всегда сложно. После его смерти нам хочется вновь поговорить с ним, посоветоваться, узнать, как дела, да и просто хотя бы услышать его голос. Но мало кто знает, можно ли на самом деле общаться с усопшими родственниками и близкими?

Ответ: можно. Но делать это нужно в меру и в правильном месте, и не факт, что покойные действительно смогут нас услышать.

Последствия от общения с умершими

Нам никто не запрещает мысленно или вслух общаться с усопшими близкими или родственниками. Но с этим нужно быть осторожнее. Дело в том, что со стороны это может выглядеть странно и даже, в какой-то мере, не очень адекватно. Но главная опасность кроется в эмоциональном состоянии человека, которое, при частом общении с умершими, может усугубиться и привести к психическим отклонениям. Поэтому не стоит злоупотреблять такими разговорами. Делайте это только тогда, когда вам действительно необходимо, и, конечно же, по правилам.

Как правильно общаться с умершими

Священники рекомендуют тем, кто только недавно попрощался с самыми родными людьми, общаться с ними через благие дела и молитву. Также, по их словам, именно молитва однозначно дойдет до адресата, нежели обычный разговор. А самым безопасным местом для молитвы считается храм. Придя в него, поставьте свечку за упокой души, помолитесь и только потом поговорите, если все же есть такая потребность.

Важно не забывать, что, когда мы плачем об усопших близких или родственниках, прежде всего, жалеем же самих себя — как нам будет их не хватать. В такие моменты вспоминайте о том, что родные бы не пришли в восторг, видя нас плачущими. Вера в то, что усопшему хорошо на небесах должно согревать сердце, такая любовь даст ему вечный покой и утешит его и вас.