Как с помощью бытовой магии привлечь удачу в дом

Помните, что все ритуалы стоит проводить на растущую Луну.

Уже на протяжении долгого времени многие хозяйки, хранительницы домашнего очага прибегают к совершенно простым средствам для привлечения удачи в дом. И делают это они с помощью бытовой магии. Для этого вам вовсе не нужно проходить курсы и читать о магии вне Хогварста, достаточно следовать всего нескольким рекомендациям. Все они уже давно проверены на практике не первым поколением женщин.

Место для жизни и работы

Для привлечения удачи вовсе недостаточно расставить по дому мелкие и приятные вещи и проговаривать перед зеркалом позитивные утверждения. Необходимо мыслить шире. В первую очередь займитесь обустройством своего рабочего пространства. Создайте такое место, где вы могли бы остаться наедине со своими мыслями, прочесть книгу, составить план на неделю и обдумать важные проекты.

В свое рабочее пространство также можно поместить особые предметы, в силу которых вы верите, например, минералы, травы, статуэтку. Это могут быть и фотографии, главное, чтобы при взгляде на эти вещи у вас возникало ощущение прироста ресурсов.

Чистота и порядок

Всегда поддерживайте свой дом в чистоте и порядке. Обязательно следите за чистотой зеркала, поскольку этот предмет считается индикатором ваших помыслов. Если же оно не просто пылится, а покрывается пятнами или темнеет, то вам необходимо срочно очистить дом от негативной энергии. И не оставляйте без внимания окна, очищая их, вы раскрываетесь для перемен и новых событий. Не забывайте также регулярно без каких-либо сожалений избавляться от вещей, которыми давно не пользуетесь.

Ухаживайте за своим домом, украшайте его живыми цветами, чтобы он стал самым настоящим местом силы, в котором вы будете чувствовать себя под надежной защитой. И помните, что привлечь удачу в дом вы можете и собственным настроением, поэтому стоит исключить все возможные проявления негатива и любое свое действие наполнять позитивной энергетикой.

Особые ритуалы

1. Если же вы не хотите потерять много сил и энергии, то не стойте и не сидите в углу комнаты. Но если вас мучает бессонница или тревожные мысли, то, наоборот, рекомендуется несколько минут постоять в углу.

2. Для привлечения денег в дом, вы можете поместить монетку под порог входной двери. Также не стоит забывать закрывать мусорное ведро, иначе финансовое состояние может значительно уменьшиться.

3. Перед сном задергивайте шторы в спальне, такое действие позволит сохранить ваш душевный покой. А утром, первым делом, раскрывайте их — это подарит вам бодрость и хорошее настроение на весь день.

4. Кладите ключи всегда на одно и то же место. Тогда в доме ничего не будет теряться, пропадать и ломаться.

5. Во время приготовления блюд всегда концентрируйтесь только на хороших мыслях, чтобы еда была наполнена вашей любовью и заботой. Ведь ни для кого не секрет, что ваши чувства могут передаться через продукты.

И это далеко не все ритуалы, которые способны привлечь удачу в ваш дом и наполнить его позитивной энергией. Однако стоит помнить, что при проведении любых практик или обрядовых действий необходимо учитывать лунный цикл. Так, все желания на рост дохода и привлечение удачи делаются исключительно на растущую Луну и на голодный желудок.