Почему нельзя фотографироваться на кладбище

Экстрасенсы говорят, что те, кто фотографирует кладбище, накладывает на себя черную метку.

На кладбищах царит определенная энергетика, поэтому ряд действий на этих территориях запрещен. И делается это не в рамках закона, а для блага живых людей. Например, на кладбище нельзя фотографироваться и делать снимки могил.

Фотографии могил

На кладбище нельзя фотографировать могилы. Считается, что в этом месте душа находит покой, поэтому снимки могут потревожить умершего. Некоторые экстрасенсы верят, что такими действиями можно навлечь на себя беду. Кроме того, фотографией можно вызвать гнев покойного, что чревато серьезными последствиями: болезнями, неудачами и конфликтами.

Если вы фотографируете могилу для кого-то, то лучше сделать снимок, отослать его нужному человеку и сразу удалить. Не стоит хранить фотографии с кладбища в своем телефоне, иначе вас будет преследовать негативная энергетика. Тот, кто хранит у себя фотографии с кладбища, ставит на своем доме метку. Вы можете призвать к себе душу усопшего. Она будет вас тревожить. Могут появиться странные стуки по ночам, а также знаки от покойных.

Фотографии людей на кладбище

Если человек фотографирует себя на кладбище, это еще страшнее. Он запечатлевает себя с негативной энергетикой и наводит ее на себя. Даже если вы находитесь рядом с могилой своего родственника, это не значит, что на фотографии с вами будет его душа. В кадр может попасть душа другого человека, которая этого не желала. В будущем она может нанести вам вред. У людей после снимков на кладбище наступает бессонница, появляется дискомфорт и тревога, а также ухудшается здоровье.

Некоторые экстрасенсы говорят, что человек, который сфотографировался на кладбище, может вскоре умереть и сам. Якобы таким образом он сам ставит на себе метку покойника. Возможно, это действительно так, ведь фотография на кладбище сравнима с тем, чтобы вынести определенную вещь с этого места. А это чревато самыми серьезными последствиями.

Этическая сторона

Если отбросить все суеверия и предрассудки, то с этической стороны фотографии на кладбище тоже лучше не делать. Если вы фотографируете чужие могилы, то делать это стоит с разрешения родственников усопшего. Исключением могут быть памятники – произведения искусства и могилы известных людей.

Если вы фотографируетесь на кладбище, старайтесь сделать так, чтобы на вашем фоне не было похоронных процессий и скорбящих людей. Это неуважение не к мертвым, а к живым. Люди испытывают горе, а с помощью фотографий вы можете только спровоцировать расшатанную психику.