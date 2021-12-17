Какие слова нужно говорить утром, чтобы притянуть к себе деньги

Рассказываем о рабочих ритуалах на каждый день.

Новый год уже совсем близко, а это значит, что совсем скоро нам потребуются новые денежные средства – для подарков себе и близким, для обновления гардероба, для реализации самых смелых целей и мечтаний!

Наверное, многие уже слышали такую присказку: «Как встретишь день, так его и проведешь», поэтому утренним ритуалам нужно уделить особенное значение, в том числе и ритуалам на притяжение денег.

Посмотрим, что можно сделать для решения такого важного и насущного вопроса.

1. Утренние аффирмации. Важно начинать день с установки: «я богата», «я достойна богатой жизни», «у меня достаточно денег». Важно – произнося эти фразы, прислушайтесь к себе. Если чувствуете сопротивление, дискомфорт – вам эти установки сложно присвоить – необходимо сначала разобраться с теми блоками, которые существуют. Что-то внутри вас пока сопротивляется богатству и изобилию, попробуйте понять, кому принадлежат эти идеи, для чего вы их присвоили. И попробуйте снова.

2. Сила воды. Прежде чем лечь спать, наберите воду и наговорите на нее: «вода-водица, дай моим мечтам сбыться, бедность и болезнь из меня уйди, богатство и здоровье приди». Оставьте воду на ночь в морозильнике (это важно, т.к. кристаллы льда сохраняют информацию), а утром протрите лицо и руки кубиками льда, повторяя наговор.

3. Приготовляя утреннюю пищу, тоже можно приговаривать: «приди удача, стану я богаче!». Есть такую еду нужно осознанно, то есть никакого параллельного просмотра телевизора или телефона – нужно сосредоточиться на своих ощущениях, визуализировать мечты о богатой и достойной жизни.

4. Утренние напитки. Для того, чтобы притянуть что-то в свою жизнь, мы можем воспользоваться природным «клеем». Речь идет, конечно, о меде. Есть прекрасный утренний напиток: мед, имбирь, лимон, немного пряностей, например, корицы. Заваривая его, приговариваем: «как сладок медок, так и год мой легок, как ложка в меду, так и я к богатству прильну». Пьем также осознанно, не отвлекаясь на посторонние мысли.

Возможно, делать такие ритуалы каждый день покажется слишком сложным занятием, но можно хотя бы попробовать это делать в предновогоднее и постновогоднее время, когда желания имеют свойства особенно быстро исполняться!