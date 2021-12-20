Заговор, который поможет впустить в дом богатство

Приманить дополнительные деньги в дом помогут простые, но очень важные действия.

В преддверии Нового Года многие загадывают такое желание – улучшить свое материальное состояние или попросту «стать богатыми». Но далеко не каждый задумывается над тем, что богатство – это и определенное состояние души, и настрой, а финансы.

И, прежде чем призывать эту энергию в свою жизнь, следует подумать над тем, а почему ее в настоящий момент недостаточно? Быть может, что-то в нашем доме настроено не так? И мешает этой энергии проникнуть в нашу жизнь?

Как «очистить» энергетику

Поэтому начнем с двери. В первую очередь, с входной двери в квартиру, а во вторую – с двери в вашу комнату. Они должны быть идеально чистыми. В грязный дом не очень-то приходят чистые энергии. Если заодно захочется отмыть и окружающее пространство – это тоже можно и даже нужно сделать.

Далее – зажгите благовония. Любые приятные и натуральные запахи, которые очищают пространство на тонком плане.

Делаем дом «заметнее»

Теперь важное – нужно, чтобы ваш дом был заметен, чтобы денежные энергии мимо не проходили. Попробуйте повесить на дверь комнаты знак, картинку, символизирующую для вас финансы. Это может быть любой знак, важно, чтобы вы верили в его силу. Можно выбрать и традиционные: рунескрипты, символы быка, рыбы, фотографии богатых людей или банков, золотых слитков и тп.

Прячем монету

Далее – в дверной косяк или дверную обивку нужно спрятать монету. Лучше – из драгметалла. Если такой нету, то подойдет и купюра, желательно долго бывшая в обращении. Деньги мы прячем с внутренней стороны двери, той, которая обращена в нашу квартиру. При этом произносится заговор: «Деньги большие да малые, селитесь – плодитесь, в кошельке моем не переводитесь, в дом мой приходите да счастье здесь находите!».

Проследите за тем, чтобы домочадцы не уничтожили и не растащили эти купюры и монеты, следите за тем, чтобы они случайно не выпали и оставались там, куда вы их спрятали.

Когда деньги начнут приходить, соблюдайте важное правило – не давайте им «застаиваться», копиться без дела.