Как расшифровать дату рождения и узнать свое будущее

Таролог с помощью карт помогла нам разобраться с настоящим и будущим.

Наверняка многие слышали (а то и пробовали) рассмотреть свое будущее при помощи карт Таро. Эта древняя система помогает уже несколько тысячелетий людям находить ответа на мучающие их вопросы. Но в картах сокрыто намного больше полезных и помогающих в жизни напутствий. Например, мы можем понять, какое влияние оказывает от или иной Старший Аркан Таро на судьбу человека – исходя из даты его рождения.

Попробуем разобраться?

Если число вашего рождения 1 – ваша карта Маг. И задача на это воплощение – творение и самореализация, создание нового. Вы – новатор, изобретатель и самое главное для вас – научиться раскрывать свой потенциал.

2 число – Верховная Жрица. Ваша задача нести в этот мир знания и мудрость. Не важно, в какой форме – но нужно открывать людям новую информацию, возможно, даже разоблачать обман.

3 или 30 – Императрица. Все, что связано с материнством, поддержанием и развитием женственности и красоты – ваша стезя. Делайте эти направления своей профессией – и рабочая жизнь будет легкой и спокойной.

4 или 31 – Император. Забота, создание организаций, руководство, покровительство – вот то, что наполнит вашу жизнь смыслом и принесет доход. Вам будет сложно подчиняться, поэтому берите ответственность – и вперед!

5 или 23 – Верховный жрец. Ваша жизнь посвящена духовному поиску и наставничеству. Обязательно надо, чтобы были рядом ученики и последователи, ваши идеи будут поддерживать людей в трудную минуту!

6 или 24 – Любовники. Ваша задача на воплощение – научиться выбирать и принимать последствия, отличать общее от частного, уметь отпускать и переговариваться, находить золотую середину.

7 или 25 – Колесница. Ваша задача – учиться стратегии, отличать друзей от недругов, ставить цели и достигать. Вы можете добиваться успеха там, где другие опускают руки.

8 или 26 – Сила. У вас непростой пусть – путь поддержания равновесия в условиях нестабильности и поддержка тех, кто готов отчаяться и сдаться.

9 или 27 – Отшельник. Вы можете стать тем, кто откроет новые способности и возможности в человеке. Но ваш путь часто будет происходить в одиночестве и этому тоже надо иногда учиться.

10 или 28 – Колесо Судьбы. Вам будет довольно легко следовать своему предназначению – вам просто не дадут сойти с правильного пути, что бы ни случилось, вы будете туда возвращаться. Возможно участие в проектах, влияющих на судьбы и мировоззрения больших сообществ.

11 или 29 – Правосудие. Ваша жизнь так или иначе будет связана с законом. Вам предстоит судить людей, объяснять им причины и следствия их поступков. И к себе тоже применять самую высокую мерку честности и порядочности.

12 – Повешенный. Вам нужно найти духовного учителя или хотя бы научиться доверять вышестоящим. Умение принимать помощь свыше и следовать советам – вот ваша карма на текущую жизнь.

13 – Смерть. Ваша жизнь будет так или иначе связана с умением завершать процессы, помогать людям в разводах, поддерживать в тяжелых болезнях. Также вы можете быть у истоков рождения нового, а вот сопровождать длительно проект и быть долго на одном месте для вас будет тяжело.

14 – Умеренность. Ваша жизнь будет полна перемен, удивительных приключений и неожиданных событий. Каждый новый день будет приносить изменения внутри вас, вы также можете помогать другим в переменах и трансформациях.

15 – Дьявол. Это все, что связано со взаимодействием людей друг с другом – любые связи, договоренности, организация мероприятий любого уровня, знакомства нужных людей друг с другом – все это то, что будет приносить удовольствие и успех.

16 – Башня. Ваше предназначение – быть рядом с людьми, когда в их жизни происходят трудные события и указывать им на то, какие их действия привели к таким последствиям. Также вы можете предостерегать людей от опрометчивых и незаконных решений.

17 – Звезда. Ваш путь может быть связан с лечением людей, особенно если речь идет о долгосрочной реабилитации. Кроме того, на всех монотонных и повторяющихся делах вам будет легко и комфортно

18 – Луна. Ваша жизнь будет наполнена сомнениями и выбором разных путей направления. Вам нужно будет научиться слышать себя и свой внутренний голос и отделять его от голоса недоброжелателей и друзей. Только слушая себя вы сможете прийти к успеху.

19 – Солнце. Вам лучше связать свою жизнь с творчеством, организацией праздничных мероприятий, взаимодействием с детьми. Вам нужно научиться радоваться каждому моменту и быть непосредственным как ребенок.

20 – Страшный Суд. В течении Вашей жизни вам предстоит несколько раз начинать все заново и терпеть поражение. Не сдавайтесь. Вам нужно научиться менять себя и продолжать делать новое в самых разных направлениях.

21 – Мир. Ваша жизнь может проходить под девизом – «главное, что у меня хоть что-то есть». Вам нужно научиться радоваться малому и быть в гармонии с окружающими – тогда материальная ситуация может измениться в лучшую сторону.

22 – Дурак. Вам нужно научиться брать ответственность и отвечать за свои поступки. Иногда конечно можно «сыграть в дурачка», но если в этом состоянии пребывать постоянно – вас ждут потери на всех фронтах.