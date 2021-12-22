Зачем умершим людям закрывают глаза

Многие верят, что через открытые глаза можно запустить мертвеца обратно в его тело.

В фильмах людям, которые только что умерли, закрывают глаза. Так делают и в реальной жизни, и для этого есть несколько причин, которые связаны с суевериями.

Поверья об усопших в современном мире идут из язычества. Многие приметы сохранились до сих пор. Раньше люди верили, что через глаза умерший человек может забрать на тот свет и живых. Если кто-то посмотрит в глаза мертвому человеку, то тоже скоро умрет.

Кроме того, считалось, что душа умершего может вернуться в тело через глаза. Если это произойдет, то он не сможет найти покой и превратится в демона, который будет приходить по ночам к своим родственникам. Такого развития событий никто допускать не хотел.

Некоторые суеверия касаются беспокойства о душе умершего. Если рядом с покойником есть зеркала, то считалось, что его душа может заблудиться и уйти не в тот мир. Тогда она никогда не обретет покой. Еще одна примета говорит, что если глаза человека после смерти останутся открытыми, то он не увидит свою смерть и не поймет, что умер. В таком случае душа останется не упокоенной и будет вечность скитаться между мирами.

В Греции и Египте покойникам на глаза клали монеты. Считалось, что они могут уберечь душу умершего от вмешательства других покойников, чья душа осталась в этом мире.

Однако есть и более реалистичные причины того, почему человеку после смерти закрывают глаза. Во-первых, это делается для того, чтобы родственники смогли с ним нормально попрощаться. Если смерть прошла в муках, то они отражаются на глазах умершего человека. Такое лицо может вызывать ужас. Во-вторых, во время прощания людям проще проститься с человеком, если он выглядит так, как будто спит. В-третьих, после смерти наступает трупное окоченение, поэтому закрыть глаза будет очень тяжело, поэтому это делают сразу после того, как душа отошла в иной мир.