Как скорректировать треугольник денег на ладони

Даже если у вас нет особенных линий, вы можете нарисовать их и приманить к себе богатство.

Как бы мы не старались заработать больше, судьба отмеряет каждому человеку определенное благосостояние.

И узнать, какое же оно у вас, поможет треугольник денег на ладони. Хироманты уже с давних пор изучают линии на руках, утверждая, что по ним возможно предсказать практически все нюансы судьбы. Давайте разберемся, что представляет собой треугольник денег и можно ли его скорректировать, чтобы улучшить свое финансовое благосостояние.

Треугольник денег

Денежный треугольник можно обнаружить на обеих ладонях, однако смотреть его нужно на активной руке, то есть если вы правша, то на правой, если же левша — на левой. Итак, денежный треугольник расположен в центре ладони и образован тремя линиями: линией ума, сердца и дополнительной линией, которая замыкает треугольник. Он должен быть четким и без всяких разрывов, поскольку их наличие говорит о том, что деньги в вашей жизни будут постоянно приходить и уходить. Также, чем больше треугольник, тем лучше.

Можно ли его скорректировать=

Если вы все же обнаружили разрывы или нечеткие линии в своем денежном треугольнике, то в этом случае нужно обратиться к коррекционной хиромантии или хирографии, которая позволяет скорректировать определенные моменты в жизни.

Сделать это можно с помощью самой обычной шариковой ручки красного цвета. Ею вы прорисовываете в денежном треугольнике четкие линии, перекрывая места разрыва. Сначала, вверх по направлению к пальцам, необходимо нарисовать линию судьбы, далее линию ума влево по направлению к ребру ладони, а затем уже замыкающую линию вверх по направлению к пальцам.

Специалисты рекомендуют проводить такую процедуру перед сном. Также необходимо помыть руки, чтобы кожа была сухой и обезжиренной.

При этом недостаточно прорисовать линии единожды, заниматься этим нужно время от времени, и только тогда вы сможете улучшить свое финансовое положение. Благодаря таким действиям начинается стимулирование определенных участков коры головного мозга. Так, ваша рука будет воспринимать нарисованные линии как настоящие, при этом посылая сигналы в мозг и меняя активность различных его функций.

Со временем вы обнаружите, что линии в треугольнике денег изменились. И там, где ранее были разрывы, теперь появились четкие линии. При этом стоит помнить, что бездействие не приведет ни к каким результатам. Вы должны использовать все возможности и шансы, которые подкидывает судьба.