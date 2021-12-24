Что о вас может рассказать большой палец

Большой палец в хиромантии имеет огромное значение.

Толкование большого пальца в индийской хиромантии играет важную роль. Изучив его, вы сможете узнать о человеке, его характере, здоровье, карьере, личной жизни, о том, как он принимает решения, каким образом претворяет их в жизнь и не только. Давайте разберемся, что же большой палец может рассказать о вашем собеседнике.

Длина

В Индии считают, что размер большого пальца напрямую связан с уровнем успеха, которого удастся достичь человеку. Так, люди с довольно крупным большим пальцем чаще всех занимают высокие должности или лидирующие позиции в обществе. Они более настойчивы, целеустремлены и амбициозны. Если вы встретили человека с длинным большим пальцем, то будьте уверены, что перед вами стоит тот, кто добьется невероятных успехов в жизни, и в любой ситуации сможет взять на себя роль лидера.

Что же касается людей с короткими большими пальцами, то они зачастую упрямы и не имеют силы воли. А если палец доходит хотя бы до нижней фаланги указательного пальца, то это средний показатель. Такие люди обычно самостоятельны и вполне справедливы.

Фаланги

У каждого пальца на руке человека по три фаланги. И если вы только что посмотрели на свой большой палец и увидели лишь две, то присмотритесь внимательнее. Так называемый холм Венеры, мясистый участок руки у основания большого пальца, и есть третья фаланга.

Первая фаланга, где растет ноготь, отвечает за волю человека, а вторая — за логику. И если же их длина одинакова, то это означает, что человек обладает этими качествами в равной степени. Если первая фаланга длиннее второй, то сила воли преобладает над логикой. Такая комбинация говорит о целеустремленности человека. Однако чаще можно встретить, что вторая фаланга длиннее первой. Такой человек обладает множеством идей, правда, не находит силы воли воплотить их в жизнь.

Также между первой и второй фалангой есть сгиб, который называют озером богатства, рисовым или пшеничным зернышком. Чем шире овал — тем богаче будет человек. И если этот знак, состоящий из двух линий, имеет соединение с одной стороны, то считается, что такой человек все еще находится в процессе своего развития и достижений. Если же линии соединяются с обеих сторон, то его реализация и стремления завершены, теперь он хочет просто наслаждаться жизнью.

Угол

Чаще всего большой палец по отношению к кисти руки расположен под углом в 45 градусов. Это говорит о том, что человек привык поддерживать традиционные общественные устои. Если же угол больше, это указывает на его щедрость и энергичность, а гораздо меньшее значение угла — на его эгоистичность и узкие взгляды на окружающий мир.

Также можно обратить внимание на угол высоты, который находится у самого основания ладони под большим пальцем, где он соединяется с основанием. Так, ярко выраженные углы указывают на человека с хорошим чувством ритма и музыкальным слухом. Вы можете в этом убедиться, обратив внимание на снимки ведущих мировых исполнителей.