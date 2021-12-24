В каких случаях душа умершего не сможет найти покой

Какие якоря держат душу усопшего в нашем мире?

Согласно христианству, после смерти душа обретает покой. Ее больше не беспокоят мирские заботы, она не скитается по Земле в поисках своего предназначения. В православии верят, что после смерти каждая душа воссоединяется с Богом и придается забвению. Однако бывают случаи, когда душа остается не упокоенной. Иногда причиной этому становится способ ухода в иной мир, а иногда – действия живых родственников.

Человек сводит счеты с жизнью

Если человек решает самостоятельно лишить себя жизни, он получает наказание – его душа не сможет обрести покой. Он решил ослушаться Божьих законов и сам решил свой срок, но так делать нельзя. В православии такой способ ухода в другой мир считается грехом, потому что человек не захотел справляться с испытаниями, которые ему послали свыше. Души этих людей не попадают ни в Ад, ни в Рай – они вечность скитаются по Земле в поисках покоя, но никогда не смогут его найти.

Не отпускают близкие люди

Проживать горе и осознавать, что с вами больше не будет близкого человека, очень тяжело. Иногда бывает и такое, что родственники не отпускают душу умершего. Особенно часто это происходит с теми, кто рано ушел из жизни. Родственники не трогают личные вещи покойного, хранят его фотографии, плачут и постоянно ездят на кладбище. Однако они не понимают, что тем самым делают хуже и себе, и душе усопшего. Умерший не может покинуть этот мир и своих близких людей, а живые ломают свою психику.

Незавершенные дела

Многие люди перед своей смертью составляют завещание, но вопреки распространенному мнению, там пишут не только об имуществе покойного, но и о том, что он просит сделать своих родственников после его смерти. Там же может быть записана последняя воля усопшего. Конечно, ее никто не заставляет исполнять, но, если этого не сделать, душа не успокоится. Случается такое, что родственники пренебрегают последней волей усопшего. Тогда он не может найти покой из-за того, что не завершил некоторые дела на Земле. Чтобы освободиться от этого, он будет приходить к своим родственникам и напоминать о себе и своей последней просьбе.