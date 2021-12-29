Что нужно положить в карман, чтобы водились деньги

Некоторые домашние талисманы могут притянуть в вашу жизнь деньги.

Еще в древности наши предки знали различные приметы, которые помогают привлечь здоровье, удачу и богатство в дом. Кроме того, для этого делали различные обереги и талисманы. Так, для привлечения денег нужно было положить в карман и постоянно носить с собой определенную вещь.

Ветка орехового дерева

Одним из талисманов, привлекающих деньги, считается ветка ореха. Ее нужно сорвать с дерева и положить в левый карман. Она будет привлекать удачу и богатство. Также этот талисман стоит положить, если у вас намечается важное дело. Она поможет разрешить ситуацию в вашу пользу.

Пшено или рис

Крупа всегда считалась признаком достатка. Если у вас на столе есть хлеб, значит вы можете себя прокормить и живете хорошо. Пшено или рис встречались гораздо реже, поэтому эти крупы больше подходят для привлечения денег. Нужно взять небольшой тканевый пакетик и положить в правый карман куртки. Следите за тем, чтобы он был завязан плотно и не давайте крупе рассыпаться. Иначе вас ждет безденежье.

Заговоренные монеты

В Полнолуние нужно провести особый ритуал. Возьмите несколько монет разного номинала и во время полной Луны поднесите их к окну и позвените. После этого оставьте монеты на ночь на подоконнике. Считается, что такой ритуал поможет привлечь богатство. Монеты нужно носить в левом кармане куртки или брюк и ни в коем случае не вытаскивать.

Погнутая монета

Этот талисман не привлекает деньги, но не дает им «утекать» из вашей жизни. Дело в том, что у каждого человека есть денежная энергия, которая рано или поздно истощается. Чтобы этого не происходило, положите в левый карман погнутую монету. Она также принесет удачу в важных сделках и убережет от неприятностей, связанных с крупными тратами.

Лист денежного дерева

Денежное дерево традиционно считается тем, что может привлечь в ваш дом богатство, но для себя можно усилить магию этого растения. Сорвите один листик, но не со своего, а с чужого денежного дерева и положите его в правый карман. Он привлечет к вам богатство и не даст карманам пустовать.