Где находится и о чем говорит линия ума

Эта линия может рассказать многое о характере человека.

Линия ума или, как ее еще называют, линия головы считается одной из самых главных на руке человека. Благодаря ей можно узнать, как вы или ваш собеседник подходите к решению проблем и относитесь к жизни в целом.

Где находится

Линия ума начинается между указательным и большим пальцами, пересекает ладонь и заканчивается у кого-то посередине, а у кого-то тянется почти до ее самого ребра. Эта полоса отвечает за интеллект, тягу к знаниям, таланты, силу воли, мысли. При ее изучении нужно обращать внимание на расположение черты в начале и конце, ее ширину, глубину, выраженность, а также наличие символов и разветвлений.

Длина

Длинной линия ума считается, если она останавливается между серединой безымянного пальца и серединой мизинца. Ее обладатель любознателен, прямолинеен, обладает аналитическим мышлением, а также имеет высокую скорость мысли и отличную память.

Короткая же линия ума доходит до середины среднего пальца или останавливается раньше. Такие люди стремятся жить как можно проще, при этом они часто невнимательны и производят впечатление наивных. В целом, протяженность линии ума помогает определить степень сложности мышления.

Угол

Угол наклона линии ума может же сказать, насколько человек обладает ярким и богатым воображением. Так, если она пересекает ладонь по прямой, это указывает на практичного человека без какого-либо воображения. Если линия идет по диагонали, то человек обладает воображением. И чем больше угол, тем оно богаче. А если линия ума опускается слишком низко, то такой человек неадекватно оценивает реальность.

Разветвления

Линии ума можно разделить на две основные группы: творческие и практичные. Так, творческая имеет ярко выраженный изгиб и направлена в сторону запястья. Люди с такими очертаниями подходят ко всему творчески и максимально используют свое воображение. У них хороших вкус, а высокая работоспособность проявляется в эстетичной обстановке.

Практичные линии ума пересекают ладонь по прямой. Люди из этой группы твердо стоят на ногах и живут сегодняшним днем. Они предпочитают держать любую ситуацию под контролем и не полагаться на слепую веру.

Если в конце линия ума разделяется на две, то образуется знак под названием «писательская вилка». Обладатель такого разветвления обладает ярким, живым воображением и часто рождает оригинальные идеи. А если линия ума заканчивается трезубцем, то это значит, что человек полностью берет ответственность за себя, свои решения и жизнь.