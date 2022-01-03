Где обитает душа

Большинство верит в то, что душа существует, но вот где она находится – большой вопрос.

Скорее всего, каждый, читающий эти строки, согласится с тем, что Душа существует. И она продолжает свое существование и после смерти физического тела – отправляясь в другие воплощения или другие миры, куда точно идет ее путь – существует много версий.

Что говорили об этом великие умы

Но не менее интересен и другой вопрос – а где находится душа, пока человек жив? Древнегреческий философ Платон называл три места, где она может находиться: мозг, грудь и желудок. Еще один известный древний грек, Аристотель говорил о сердце, ряд исследователей называют именно мозг физическим «домом души».

Современные дискуссии как раз сосредоточены вокруг различных отделов мозга – ведь мы ощущаем все тело или вернее сказать, всем телом, а кто отвечает за анализ ощущений? Именно мозг.

Например, в 1996 году, американские исследователи начали эксперименты, по данным которых душа находится в микротрубочках головного мозга. Этот вывод сделан на основании того, что в состоянии клинической смерти информация в этой структуре остается прежней, хотя другие мозговые функции снижаются.

А нейрофизиолог Джонджо Макфадден считает, что душа – это электромагнитное поле мозга. В нем находится вся информация, которая содержится в известном нам со школы «сером веществе».

Где живет душа

Но есть и другие версии, например, что душа может перемещаться, а значит речь идет о циркулирующих по организму жидкостях – крови, лимфе. Тогда и понятно, почему сердце – сосредоточение души, ведь без него ее движение будет невозможно.

Есть еще одна версия – а что если Душа – это что-то вроде облачного хранилища? И она находится там, где и была, и там она и останется после уничтожения физического тела. По поводу расположения этого «облака» есть много вопросов, но версия выглядит довольно современной и понятной. И она дает ответ на вопрос – а собственно, почему нам так тяжело «поймать», зафиксировать душу – возможно, мы напрасно смотрим на физическое тело и его содержание, а нужно смотреть выше

С этой точки зрения тема жизни после смерти обретает совсем другой смысл – и оно действительно начинает ощущаться как «возвращение к истоками», «обретение Дома» и соединение с чем-то большим.