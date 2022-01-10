Как энергетические вампиры высасывают из нас энергию

Вычисляем упырей и защищаемся.

Думаю, с каждым из нас такое хотя бы раз в жизни случалось – пообщался с человеком и чувствуешь себя просто выжатым как лимон. Нет ни сил, ни желания что-то делать. Что произошло? Ответ прост, но неприятен – скорее всего, вы столкнулись с энергетическим вампиром, и он вас просто «покушал». Как же ему удалось это сделать?

Личные темы

Бестактные вопросы: «А когда детишки?», «А не пора ли замуж?», «А сколько зарабатываете?». Согласитесь, далеко не каждому приятно на такой вопрос отвечать. А что нужно говорить в таких случаях, чтобы избежать энергетических потерь? Лучше сказать правду: «Мне кажется, этот вопрос довольно личный, я отказываюсь на него отвечать», «Я не готова обсуждать эту тему», «У меня нет интереса к обсуждению этого вопроса» и т.п.

Присядут на уши

Человек откровенно грузит вас своими проблемами, не интересуясь тем, насколько вам это важно или нужно услышать. А вы из вежливости или жалости это терпите. Итог все тот же – опустошение. Как противостоять? «Очень жаль, что ты попал в такую ситуацию. Сейчас, к сожалению, вынуждена идти. Желаю благополучного исхода».

Обесценивание и критика

«Ты толстая», «Что у тебя за профессия такая. С ней работу не найдешь», «Тебе совсем не идет эта прическа», «Вечно у тебя не получается ничего», «Ну ты как всегда!» и тысячи других комментариев, суть которых одна – ты плох(ая). Здесь ответить можно так: «Для чего ты мне это говоришь?» Следите за реакцией – не поддавайтесь на манипуляцию «Ну я же тебе желаю добра!». Отвечайте: «Мне неприятно это слышать, я прошу поддержки, а не критики».

Неуважение к вашему времени, границам и вообще ко всему

Такие люди «крадут» время постоянными опозданиями и внезапными звонками, могут взять вещи и не вернуть, не интересуются тем, готовы ли их сейчас принять и с ними общаться. Ответ здесь прост – четко обозначать границы. «Я сейчас буду занят», «Извини, сейчас нет возможности говорить», «Я не могу ждать больше 15 минут, у меня важная встреча». Вежливо обозначаете правила и следуете им.