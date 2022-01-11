Как узнать, что на могиле была ведьма

Очень часто ведьмы выбирают кладбища в качестве места для обрядов.

В этих местах находится достаточно количество негативной энергии, с помощью которой работают маги и колдуны. Кроме того, там они могут брать вещи для ритуалов и оберегов. Существует несколько признаков, по которым можно определить следы ведьмы на могиле.

Взрыта земля

Кладбищенская земля является одним из самых популярных предметов при обрядах и заклинаниях у ведьм, которые работают с черной магией. Кладбищенская земля нужна для приворотов, отворотов, сглаза или порчи. По ночам ведьмы приходят на кладбище и собирают специальную землю под полной луной. Если вы заметили, что на могиле вашего родственника взрыта земля, возможно, на ней была ведьма.

Кровь

Многие ритуалы ведьмам необходимо проводить непосредственно на кладбищах, поэтому делают это часто прямо на могилах. Если на памятнике или на земле вы заметили кровь, вероятнее всего на могиле проводился ритуал. Иногда кровь самой ведьмы нужно для обряда или ритуала, тогда она проливает ее на почву кладбища или предметы с сильной отрицательной энергией.

Следы воска

Еще один ритуальный предмет для ведьм – свечи. Однако они используют в своей магии не те церковные свечи, которые мы ставим за упокой, они берут с собой специальные черные свечи, которые притягивают злых духов. От свечей всегда остается воск, поэтому если вы зажигали свечу на могиле, но увидели на ней воск, значит рядом была ведьма.

Мусор

Большинство ведьм стараются не оставлять следов своего колдовства, но почти все ритуалы проводятся на кладбищах по ночам. Соответственно убрать каждый кусочек за собой невозможно. Иногда они приходят на кладбище на следующий день и проверяют, не оставили ли улик, но и так делают не всегда. Поэтому часто на могилах, которые стали для ведьм ритуальными, родственники покойных находят мусор в виде фотографий, пепла, останков животных, разбитую посуду и многое другое.