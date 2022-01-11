Что мешает раскрыть свои магические способности

У каждого из нас глубоко внутри есть силы, но не все умеют ими пользоваться.

Практически у каждого человека есть предрасположенность к магии. И мироздание всячески способствует тому, чтобы он начал развивать свои способности, подбрасывая ему в жизни необходимые книги, сводя с нужными людьми и прочее. Но бывают случаи, когда при всем желании человеку что-то мешает раскрыть свои магические способности, будто перед ним стоит какой-то блок. Давайте разберемся, какие бывают блоки и можно ли с ними что-то сделать.

Отрицание

Многие люди так или иначе отрицают свой предыдущий опыт, смотря на человека в рамках одного воплощения, а не как на душу с бесконечным опытом. А это обрезает возможности вашего развития или довольно сильно тормозит его. Помните, что каждый из нас пришел в эту жизнь с уже имеющимся за плечами опытом, который сложно осознавать в масштабах.

Отказ от сил

Во времена инквизиции погибло множество девушек с магическими способностями. И их не просто пытали, но и заставляли отказаться от сил и всего, что касается магии, перед тем, как лишить их жизни. И, соответственно, уже в новое воплощение такая женщина приходила без сил и даже с неким страхом магии. Некоторым из них пришлось пройти через множество воплощений, чтобы вновь решиться притронуться к сверхъестественному.

Повреждение энергетического тела

Иногда причиной блока может быть повреждение ваших тонких тел. Это можно понять, если вы заметили ухудшение самочувствия или наблюдаете проблемы в вашей жизни. В этом случае необходимо восстановить свои тонкие тела, а для этого практикуйте медитации, чаще ходите на природу. Старайтесь исцелить себя всеми возможными способами.

Наведенный блок

Блок может быть наложен на вас одним из практиков. Это одна из разновидностей порчи. Для того, чтобы снять подобный блок, необходимо обратиться к кому-то из знакомых или же сделать все самостоятельно. Так, проведите энергетические чистки, особое внимание уделите местам над головой. Кроме этого, вы можете интуитивно, закрыв глаза, понять, какую технику маг использовал на вас. Если же вы увидите рунический став или нечто похожее, то мысленно сожгите его или же разорвите связь с вашей энергетикой.