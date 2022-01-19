Как произошел русский народ

Есть сразу несколько теорий о происхождении славян.

«Повесть временных лет» появилась в начале XX века, и именно она считается первым письменным свидетельством славянской государственности. Однако многие историки предполагают, что наши предки жили еще более 40 тысяч лет назад. Давайте разберемся в новых версия происхождения русского народа.

Аркаим

Так называется славянский город, который расположен на юге Челябинской области. В 1987 году в нем были проведены раскопки, которые доказывают, что ранее там существовала высокоразвитая цивилизация. Так, именно в Аркаиме удалось обнаружить первое в мире колесо, которое на 2500 лет старше римских. Ученые не исключают, что в этом городе появились многие технологии, которые до сих пор использует человечество.

Стоит упомянуть, что и в Воронежской области недалеко от сел Костенки и Борщево были обнаружены предметы одежды, орудия труда. Это доказывает, что и там была довольно развита цивилизация. Западные исследователи подтверждают, что в Воронежской области обитали так называемые «ранние сапиенсы» со славянской внешностью более 40 тысяч лет назад. А некоторые ученые и вовсе убеждены, что село Костенки является родиной многих европейских народов.

Этруски

Некоторое время назад также обнаружили доказательства того, что в Тоскане, регионе восточной Италии, несколько тысяч лет назад существовала цивилизация этрусков. Они глубоко разбирались в анатомии и фармацевтике, искусстве, архитектуре и не только. Это удалось выяснить благодаря тому, что в могилах этрусков были найдены уникальные бронзовые стекла с надписями, которые долгое время не могли расшифровать. Их буквы напоминали русские, однако при этом они имели немного другое написание. Так, например, буква «А», для сокращения, стала обычной точкой, буква «Е» превратилась в две точки, а «И» — в три.

На самом деле, о славянском происхождении этрусков говорили еще задолго до современных ученых. Итальянский поэт и переводчик Джованни де Рубертис был уверен, что в 1468 году славяне основали многие итальянские города. А Екатерина Великая писала, что «славяне еще до Рождества Христова свои письмена имели».

Амазахи

Мало кто знает, но в Африке, на территории современного Марокко, живет народ амазахи, из рода берберов, который совсем не похож на другие местные племена. Их кожа, как и глаза, светлы, а женщины украшают себя довольно необычными татуировками. Их рисунки на теле многие сравнивают с традиционными славянскими орнаментами. По этим причинам народ амазахи называют «африканскими славянами». Однако о берберах, которые отчетливо напоминают славян, принято не распространяться, поскольку они «не вписываются» в теорию эволюции.

Многие до сих пор теряются в догадках о том, как же произошел русский народ. На этот счет есть множество теорий. Но какая же из них верная?