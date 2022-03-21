Зачем в сахарницу класть монету

Рассказываем, как укрепить свое финансовое благополучие с помощью 5-рублевой монеты.

Многие даже не подозревают, что обычная сахарница может стать магнитом для привлечения денег. Поэтому в следующий раз, когда этот предмет опустеет, не спешите пополнять его сахаром, а проведите один особый ритуал.

Вам понадобится 5-рублевая монета, сахарница и сахар. В первую очередь необходимо дождаться, пока сахарница опустеет. Ни в коем случае нельзя опустошать ее целенаправленно, поскольку все должно происходить естественным путем.

Пустую сахарницу нужно вымыть, а затем чистую 5-рублевую монету положить на дно и сверху до краев насыпать сахарного песка. И, когда все будет сделано, произнесите эти слова семь раз:

«Сладкая жизнь с деньгами. Деньги на сладкую жизнь».

Заговор будет работать, пока в сахарнице будет находиться сладкий продукт. И совсем скоро вы заметите, как ваше финансовое положение улучшается. Когда сахар закончится, ритуал необходимо повторить.

Также эзотерики рекомендуют выполнять все эти действия на растущую Луну в вечернее время суток, как и все ритуалы на привлечение богатства. Лунная энергия способна подкрепить ваши намерения.