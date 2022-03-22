Почему гвоздики – траурные цветы

Букеты из гвоздик фактически не любит никто, потому что у многих они ассоциируются с трауром.

Как правило, гвоздики покупают для возложения к памятникам или на кладбище. На самом деле у этих цветов было много символов, но в христианстве гвоздика обрела именно траурное значение.

История траурных цветов

Еще на Руси в качестве траурных цветов для венков использовали вечнозеленые растения, которые долго сохраняют свежесть: сосна, ель, плющ и другие. Позднее в христианстве добавились другие символы чистоты и веры: белые лилии и розы. В XIX веке для составления похоронных венков начали использовать красные и белые гвоздики. Во-первых, они имеют нейтральные цвета. Во-вторых, они дольше, чем другие цветы, сохраняют свою свежесть. В-третьих, банальной причиной стала их дешевизна. Если люди не хотят показывать свое большое уважение усопшему, они покупают лишь несколько гвоздик.

Почему цветы символизируют траур

У цветов есть глубокий сакральный смысл, который подсказывает людям: жизнь человека похожа на цветок. Она остается насыщенной и красивой, но ей все равно суждено увянуть, как и любому цветку. На похоронах цветы кладут в гроб к покойнику, а при посещении кладбища – на могилу. С помощью цветов люди, пришедшие к усопшему, показывают ему свое уважение.

Что символизируют гвоздики

Единого мнение относительно символичности гвоздик нет. Некоторые эксперты утверждают, что гвоздики символизируют уважение перед тем, как умерший прожил свою жизнь, так как изначально это были цветы революции и символизировали кровь, пролитую во время победы.

Во многих культурах именно красная гвоздика стала символом любви, свободы и верности. Поэтому с помощью гвоздики можно высказать свое уважение к умершему, любовь и верность.