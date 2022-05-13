Какие болезни можно исцелить с помощью хлеба

Оказывается, с помощью хлеба можно избавь себя от любой хвори.

Хлеб в древности был признаком достатка в доме, но также его использовали и знахари. Тогда медицина состояла из лечения травами и различными ритуалами. В том числе и с использованием хлеба.

Лечение боли корочками хлеба

Наши предки также верили, что корочками от хлеба можно вылечить боль. Брали корочку нижней части, так как хлеб лежал в печи именно ей, и с этой стороны, по мнению знахарей, он отдавал свою силу. Больное место смазывали маслом, прикладывали сверху хлебную корочку со свежего батона и держали некоторое время. Если болела голова – корочку прикладывали к вискам, если суставы – к коленям.

Горелый хлеб от насморка

Возьмите несколько кусочков ржаного хлеба и положите их на сковороду, но берите ту, что с антипригарным покрытием. Положите их под крышку. Когда хлеб начнет гореть, снимите сковороду с плиты и вдохните дым от гренок. Так в старину лечили насморк и заложенность носа.

Фигурка из хлеба от порчи на здоровье

Если на здоровье человека наводили порчу, то знахари изготавливали фигурку из хлебного мякиша. Человека обводили ей, параллельно читая заговоры и заклинания. После этого человек ночевал рядом с этой фигуркой, а наутро хлеб скармливали птицам.

Мякиш и корочка от боли в горле

Боль в горле лечат двумя способами. В первом случае вскипятите молоко и окуните туда кусок белого хлеба. Когда молоко остынет, вытащите оттуда кусочек и съешьте. Также можно использовать хлебную корочку. Отрежьте ее и обдайте кипятком, а потом заверните в льняную ткань. Обмотайте ее вокруг горла на ночь, а уже с утра боли не будет.