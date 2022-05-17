Что нельзя делать на кладбище в поминальные дни

Православная церковь против употребления еды и напитков около могил родных.

Поминальными днями в православии называют памятную дату смерти человека, а также специально отведенные даты для того, чтобы поминать умерших родственников. Традиционно в это время семьи посещают кладбища и устраивают поминки, но существует и ряд запретов, регулирующих поведение людей на кладбище в поминальные дни.

Забирать что-либо в дом

На кладбищах сосредоточена особая энергетика умерших людей, и все вещи, вплоть до воды и земли, пропитаны ею. Именно поэтому лучше ничего не забирать с кладбища. Например, если вы употребляли какую-либо пищу, ее лучше выбросить после выхода. Цветы и землю также нельзя приносить, хоть и многие стремятся таким образом сохранить память о своем родственнике.

Ссориться

Поминальные дни в православии называются также Родительские дни. Свое название они получили из-за того, что большинство людей приходят на кладбище почтить память своих старших родственников. Кроме того, Родительские дни созданы для того, чтобы укрепить семейные узы среди живых. Поэтому в поминальные дни не стоит устраивать на кладбище разборки с родственниками. Если у вас случилась недосказанность, выскажите свои претензии в другой день, иначе есть риск расстроить покойного родственника.

Употреблять пищу и алкоголь

Православная церковь высказывается против употребления пищи и алкогольных напитков на кладбище, так как эта традиция происходит из язычества. В наши дни есть масса возможностей быстро добраться до ближайшего кафе или ресторана, где можно организовать поминки.