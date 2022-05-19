Что будет, если не заплатить магу за услуги

Есть сразу несколько причин, почему платить гадалкам очень важно.

Маги, ведьмы, гадалки и астрологи всегда берут деньги за свои услуги, а иногда и немаленькие. Это возмущает большинство людей, ведь у людей с магическими способностями есть дар, который нужно использовать для других людей. Бывают случаи, когда клиенты отказываются платить магам, но это может стоить им дороже, чем та сумма, которую берут за услуги.

Оплата силам

Маги сотрудничают с другими силами, которые помогают ему видеть перспективы различных ситуаций. Эти силы берут определенную оплату с мага, это может быть и материальное, и нематериальное. В любом случае, человек, имеющий магические способности, отдает энергию на то, чтобы спросить совета у сил, с которыми он общается. Таким образом, он берет оплату от вас через себя, а сам что-то отдает силам. Если не заплатить магу за услуги, то силы могут сами прийти к человеку за расплатой, и это может быть все, что угодно: начиная от любимой машины и заканчивая здоровьем и годами жизни.

Месть от самого мага

Сам маг тоже может хорошо отомстить человеку. Помните, что вы связываетесь с человеком, у которого есть сверхспособности. Он может навести сглаз, порчу или другое проклятье для того, чтобы отомстить вам и не ждать, пока за вами придут силы, с которыми он работает. Для мага материальная составляющая тоже важна, он преследует свои личные интересы, поэтому не стоит с ним шутить.

Благоприятные прогнозы не сбудутся

Если маг сделал вам благоприятные прогнозы на будущее и подсказал, как нужно действовать в той или иной ситуации, возможен крах всех ваших планов и благоприятных прогнозов. Дело в том, что маг может затаить обиду и сделает все, чтобы самое хорошее в вашей жизни не сбылось. И пока вы будете думать о том, что поступили правильно, на самом деле все будет рушиться.