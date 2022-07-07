Лучшие обряды для открытия денежного канала

Денежный канал есть у каждого человека. Он нужен для того, чтобы призывать финансы в случае очень сильной нужды.

Однако если вам необходимы деньги, но у вас их нет, а вместо этого появляются долги и кредиты, то возможно, ваш денежный канал закрыт. Существует несколько обрядов, которые помогут привести его в рабочее состояние.

Заряженная вода

Для этого лучше всего брать талую воду, так как она лучше поддается энергетическим потокам. Возьмите бутылку воды и идите в место, где постоянно проводят операции с крупными суммами, например банк или офис крупной компании. Посидите в этом месте и постарайтесь почувствовать денежную энергию. Когда у вас получится осознать этот поток, направьте его в бутылку воды, а потом пейте по глотку один раз в день.

Сделайте денежный угол

В квартире можно сделать отдельный алтарь для привлечения денег. Он должен быть в юго-западной точке вашего жилья, желательно в углу. Возьмите красную ткань и повесьте ее на стену, можно также прибить полку и положить ткань сверху. Туда же можно поставить несколько денежных амулетов, которые вам нравятся больше всего. Главное – положить туда пять монет любого номинала. Постоянно очищайте это место и почувствуете, как деньги притягиваются в вашу жизнь.

Очищение кошелька

Возьмите свой кошелек и выложите оттуда все лишнее – карты магазинов, банковские карты, чеки и фотографии. В кошельке должны остаться только наличные, но не все, которые есть у вас в доме. Возьмите кошелек и зажгите три свечи. Возьмите кошелек с деньгами в руку и подумайте о том, какая сумма в нем вас бы устраивала. После этого потушите свечи, а все наличные потратьте на следующий день. Так вы очистите кошелек для новых денег и откроете денежный канал.