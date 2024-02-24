Заговоры на торговлю и успешные продажи

В случае если с бизнесом начинаются проблемы, а ситуацию не решают эффективные маркетинговые подходы, можно прибегнуть к помощи магии.

Ритуалы и обряды приманивают вашему бизнесу новых клиентов, помогают продать «залежавшиеся» товары и делают рекламу более эффективной.

Считается, что читать заговор на хорошую торговлю лучше на рабочем месте. Нужно найти уединенное темное помещение. Также все обряды совершаются только в период растущей луны – так вы сможете приманить к себе богатство и новых клиентов. Все эти обряды подходят не только владельцам бизнеса, но и сотрудникам, у которых доход зависит от количества проданного товара.

Перед совершением ритуалов важно очиститься. Старайтесь с самого начала дня настроиться на благоприятную энергию. Ни с кем не ссорьтесь, не ругайте подчиненных и не употребляйте бранные слова. Наденьте одежду из натуральных тканей – считается, что так энергия лучше проходит через тело. Соблюдайте все правила выполнения обряда, и тогда вас ждет успех в торговле и продажах.

Сильный заговор на торговлю

Этот сильный заговор можно выполнять в любой день растущей луны, кроме субботы, а также 11, 13 и 22 числа. Вам потребуется бумажная купюра любого номинала, красная нить и ножницы. Красная нить считается одним из сильнейших амулетов, поэтому она хорошо исполняет желания и помогает обрядам работать.

Возьмите в левую руку бумажную купюру и зарядите ее своей энергией. Сожмите ее в кулаке, подумайте обо всем хорошем, что случилось с вами за последнее время. Прокрутите в голове все желания, связанные с торговлей. Расправьте купюру и отмеряйте ее на красной нити. Полученную длину нужно обвязать вокруг запястья левой руки и завязать как браслет. После этого скажите: «Мое дело идет в гору, никому не дам себя в обиду». Носите красную нить до тех пор, пока ваше желание не исполнится или пока не порвется амулет.

Ритуал на продажу

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Ритуал идеально подойдет тем, чья работа связана с торговлей. Выполнять его лучше в начале дня перед открытием. Считается, что такая магия способствует повышению продаж и удачной торговле, так как приманивает лояльных клиентов и отпугивает конкурентов. Для ритуала понадобится соль, вода и тряпка.

В древности соль считалась одним из самых надежных оберегов. Солью мыли полы, ею посыпали пороги для отпугивания злых духов. Возьмите столовую ложку соли и растворите ее в небольшой емкости. Размешивая соль, представьте, как ваш магазин наполняется покупателями и все они совершают покупки. После этого протрите прилавок и рабочее место три раза. Каждый раз набирайте чистую воду и заново размешивайте соль. В завершение ритуала возьмите горсть соли в правую руку и бросьте через левое плечо, развернувшись спиной к прилавку.

Обряд на продажу

Такой обряд нужно совершать в хорошую солнечную погоду, так как он притягивает к бизнесу лояльных клиентов. Если сделать обряд в начале дня, то к вечеру можно выполнить план на неделю вперед. Обряд использует светлую энергию, поэтому за день у вас не должны возникать негативные мысли. Старайтесь думать о хорошем, никому не грубить и не хамить.

С утра наденьте на себя что-то желтое. Это может быть как основная одежда, так и аксессуар – все зависит от настроения. Перед открытием точки встаньте у входа и насыпьте в правую руку пшено. Стойте так несколько минут, а потом начните пересыпать пшено из одной руки в другую до тех пор, пока к магазину не подойдет первый покупатель. Потом пшено можно пересыпать в небольшую банку и поставить под прилавок. В древности пшено считалось символом богатства и достатка, поэтому эту крупу используют во многих ритуалах, связанных с заработком.

Заговор на торговлю на рабочем месте

Такой заговор подойдет всем, чья деятельность связана с продажами. Даже если вы физически не находитесь в магазине, а сидите в офисе. Для заговора понадобится купюра, свеча и нож. Нужно проводить ритуал либо с утра, либо вечером, когда рядом с вами никого нет на рабочем месте. Также не стоит говорить коллегам о проведении ритуала, так как они могут повлиять на его выполнение.

Возьмите купюру и напишите на ней наименование товара, который нужно продать. Зажгите свечу и всмотритесь в пламя. Представьте, что в огне вы видите себя, получающего деньги с продаж. После этого расправьте купюру и постучите по ней ножом 40 раз, приговаривая: «Продажи в гору пойдут, денег с меня не возьмут». В конце ритуала затушите свечу, не задувая ее. На следующей неделе после проведения обряда продажи пойдут вверх.

Ритуал, чтобы продать то, что плохо продается

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Если у вас есть товар, который плохо продается, то вам нужно перед началом рабочего дня совершить этот ритуал. Вам понадобятся купюры из кассы и эфирное масло с ароматом цитрусовых или корицы – именно эти запахи привлекают деньги.

Возьмите деньги, капните эфирное масло на пачку купюр и подойдите к товару, который плохо продается. Разверните стопку купюр веером и помашите ими около товара. Во время этого обряда нужно представлять, как его сметают с полки. Такое же действие можно выполнять на складе, где лежит товар. Считается, что запахи цитрусовых и денежный аромат привлечет покупателей, которые захотят непременно приобрести товар. Не забывайте вместе с ритуалом самостоятельно повышать продажи – ставить товар на видное место, делать скидки и обращать внимание покупателей на новинку.

Заговор на торговлю на соль

Соль можно использовать не только в качестве оберега, но и как амулет для стимулирования продаж. Ритуал с солью важно проводить прямо в точке торговли, когда вокруг вас еще никого нет. Заранее подготовьтесь к ритуалу: возьмите небольшую банку, свечу зеленого цвета и соль. Все эти атрибуты имеют особое магическое значение в ритуале.

Насыпьте горсть соли на ровную поверхность и зажгите рядом зеленую свечу. Нарисуйте воображаемый чек на крупную сумму – например, ту, на которую вы хотите совершить продажи в этом месяце. Бумажку сожгите, а пепел положите в соль. Пока свеча горит, возьмите ее и сделайте так, чтобы несколько капель зеленого воска попали в ритуальную соль. В этот момент прочитайте заговор: «Зелена свеча, принеси мне нужную сумму в кассу. Выбью чеки на все, что захочу». Потушите свечу, а смесь из воска, соли и пепла сметите с прилавка в небольшую баночку и поставьте рядом с кассовым аппаратом.

Заговор на сахар

Сахар в древности использовали колдуньи для белой магии. Он символизирует сладкую жизнь, которая появляется после проведения ритуала. Считается, что такой обряд привлекает удачу в делах среди тех, кто работает в сфере торговли и продаж. Вам понадобится 50 грамм сахара, соли и любой крупы, а также небольшая миска и кастрюля для варки.

Смешайте в одной миске сахар, крупу и соль. Рано утром в день растущей луны выходите на улицу так, чтобы солнце светило вам в лицо и на руки. Возьмите по горсти смеси в каждую из рук и подставьте к солнцу, скажите: «Пусть удача светит мне так же, как это солнце. Пусть жизнь моя станет сладкой, как сахар и наполненной, как крупа». После этого смесь из одной руки высыпьте на землю для птиц, вторую часть отварите и отдайте бездомным животным.

Обряд на торговлю на мед

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Мед – символ богатства и благополучия. Он ассоциируется не только с достатком, но и с удачей, а также с хорошей жизнью. Поэтому обряды на мед всегда связаны с белой магией и привлечением благополучия. Также такой ритуал хорошо проводить перед днем важных сделок, заключения партнерств и крупных поставок. Считается, что так можно привлечь удачу в делах. Вам понадобится вода, мед и документы, которые нужны для заключения важной сделки.

Возьмите стопку документов и поставьте ее на стол. Рядом поставьте чашу с водой и немного меда. Внимательно посмотрите на документы и запомните их названия. Проговаривайте их про себя и представляйте, как на них ставятся нужные подписи. После этого возьмите чайную ложку меда и размешайте в воде, приговаривая: «Как мед липнет ко всему, так и ко мне прилипнет удача». На следующий день перед подписанием документов смажьте запястья сладкой водой. Сделка пройдет успешно.

Обряд на торговлю на воду

Этот обряд можно проводить ежедневно, желательно делать это тому человеку, который непосредственно работает с покупателями и с деньгами от продажи. Заговор проводится на воду, поэтому понадобится стакан проточной или колодезной воды. Считается, что такой ритуал поможет повысить продажи и сделает бизнес успешным.

Перед открытием точки возьмите стакан воды и поднесите к губам, скажите: «Как вода притекают ко мне деньги, а у покупателей утекают». После этого сделайте небольшой глоток воды и обрызгайте прилавок. Каждый раз, когда будете брать деньги у покупателя, смачивайте руки в этой воде. В конце дня оставшуюся воду нужно вылить под ближайшее к торговой точке дерево.