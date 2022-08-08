Как вычислить свою счастливую купюру

У каждого человека есть своя счастливая купюра, которую можно использовать как талисман.

Считается, что именно она приносит удачу и увеличивает денежный поток в кошельке. Однако перед тем, как использовать этот талисман, его нужно найти и зарядить.

Как определить счастливую купюру

У каждой купюры есть свой серийный номер. На российских он расположен справа сверху и слева посередине. Как правило, он состоит из двух букв и семи цифр. Для каждого человека счастливая купюра выглядит по-своему. Вместо букв должны быть ваши инициалы, а на цифрах ищите комбинацию, в которой есть дата и время вашего рождения. Если у вас есть совпадение из этой комбинации, то это ваша счастливая купюра.

Как активировать купюру

В ночь Полнолуния положите купюру в красный конверт на подоконник так, чтобы на нее падал лунный свет. До полуночи она должна лежать на подоконнике, а после переложите ее под подушку. Перед тем, как заснуть, вы должны думать о тех вещах, которые хотите приобрести на деньги, которые получите с помощью купюры. Будьте внимательны. Загадывая исполнение желаний, вы не должны думать о других, исключительно о себе.

С утра запишите все свои желания на листок и прочитайте их вслух перед конвертом. Они должны совпадать с тем, что вы загадывали на ночь. Лист с желаниями нужно сжечь. После этого конверт с купюрой вскрывать нельзя, сутки она должна провести в темноте.

После этого нужно положить купюру в потайной карман кошелька и ни в коем случае не тратить. Работать она начнет через месяц после того, как вы ее активировали.