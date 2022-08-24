Почему у покойников останавливаются часы

Вы наверняка слышали о том, что часы на руке у человека останавливаются после его смерти.

Однако в таком случае речь идет не только о наручных часах – это могут быть часы на прикроватной тумбочке или настенные, которые были в комнате у умершего человека. Существует несколько версий, которые объясняют то, почему часы на руке умершего останавливаются, когда он уходит из жизни.

Всплеск энергии

Эзотерики утверждают, что, когда человек умирает, случается очень мощный всплеск энергии, но заметен он только в другом измерении. Это происходит из-за того, что душа переходит в новое состояние. Этот всплеск незаметен живым людям, а вот такие тонкие механизмы, как часы, очень хорошо поддаются воздействию этой энергии. Поэтому механизмы перестают работать, и время останавливается.

Из-за этого в доме, где умер человек, могут ломаться телевизоры, телефоны и бытовая техника. Она тоже подвластна этому энергетическому всплеску.

Часы связаны с душой

Если человек долго носит наручные часы, они становятся связаны с ним в энергетическом плане, таким образом, если душа человека уходит из его тела, то часы тоже это чувствуют, и поэтому останавливаются. Они могут чувствовать его душу, и, когда ее больше нет в теле, они перестают «служить».

Отсчитывают время на Земле

Еще одна версия гласит, что часы связаны с человеком и могут вести счет его жизни. Когда человек умирает, часы останавливаются, потому что им больше не нужно отмерять время человека на Земле. Таким образом, можно установить еще одну связь часов и человека, а некоторые экстрасенсы при гадании даже используют этот аксессуар, чтобы больше рассказать о судьбе человека, который к ним обратился.