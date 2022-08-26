Что нельзя делать после того, как вы ходили на могилу к родственнику

После визита на кладбище действуют особые правила, которые стоит соблюдать.

Многие люди утверждают, что на кладбищах слишком много негативной энергии, которую человек может принести вместе с собой в дом. У этого есть свои последствия: тяжелые болезни и смерть домочадцев.

Нельзя оборачиваться

Уходя с кладбища, не стоит оборачиваться назад и смотреть на могилы. Существует примета, которая гласит, что таким образом вы приглашаете душу или сущность, живущую на кладбище, к себе домой. Если это – не душа вашего близкого человека, то существует риск того, что она доставит вам массу проблем.

Нельзя идти прямой дорогой до дома

Также примета гласит, что с кладбища нужно идти другой дорогой, нежели вы шли в ту сторону. Считается, что нужно запутать душу, которая может увязаться за вами, поэтому прямой дорогой лучше не ходить, иначе умерший человек тоже пойдет следом за вами и поселится в вашей квартире.

Нельзя не мыть руки

После кладбища рекомендуется тщательно мыть руки и подошвы вашей обуви. Это связано с тем, что на них может остаться кладбищенская земля с негативной энергией. Черные маги часто используют ее в своих ритуалах, и вряд ли вы хотите, чтобы она была в вашем доме. Поэтому лучше помыть обувь перед тем, как вы переступили порог квартиры, а также вымыть руки, чтобы земля не осталась, например, под ногтями.