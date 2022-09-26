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Жизнь есть где-то еще: ученые ответили, одни ли мы в космосе

26 сентября 2022ГаданияМарианна Басс

Несмотря на то, что у официальной науки еще нет ответа на этот вопрос, многие уже давно уверены, что люди – далеко не единственные во Вселенной.

Жизнь есть где-то еще: ученые ответили, одни ли мы в космосе
Фото: klike.net

Несмотря на то, что у официальной науки еще нет ответа на этот вопрос, многие уже давно уверены, что люди – далеко не единственные во Вселенной. Космос – бесконечен, и если в его одной точке существует жизнь, то она определенно есть где-то еще.

Одна лишь наша галактика начитывает порядка 300 миллиардов звезд, а в самой большой из обнаруженных их более 100 триллионов. И этих галактик может быть бесконечное множество. Профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Жан Люк Марго уверена, что количество таких планет, как и наша, в видимой Вселенной сравнимо с числом песчинок на всех пляжах Земли. И, по его словам, не может такого быть, что жизнь существует лишь в одной из этих песчинок.

А вот, что неверующие в населенность космоса говорят в качестве своего аргумента:

«Если бы жизнь в космосе существовала, то за десятки миллиардов лет многие из космических цивилизаций во много раз опередили бы земную цивилизацию в своем развитии. Научившись преодолевать любые космические расстояния, они давно бы уже нас обнаружили. Но, поскольку мы их не видим, то стало быть их и нет».

Однако у кандидата технических наук Сергея Сухоноса есть ответ, почему другие формы жизни из космоса до сих пор не показали себя. Он привел в пример эмбрион, который находится в курице. По его словам, он не знает о существовании курицы и внешнего мира, хотя при этом все же может чувствовать и догадываться:

«Курица не разламывает скорлупу яйца, чтобы посмотреть, как там развивается эмбрион. Эмбрион должен развиться сам. Ему никто не будет в этом помогать. Таков закон природы. Когда придет время, эмбрион превратится в цыпленка, и он проклюнется сам. Кстати, даже на стадии проклевывания, если сломать скорлупу и помочь птенцу, то такой цыпленок окажется нежизнеспособным».

Кроме этого, как утверждает Сухонос, Земля по космическим меркам – это зарождающаяся цивилизация, которая все еще находится на стадии эмбриона. И поэтому помощь извне может оказать негативное влияние на нашу эволюцию. Но пройдет время, и человечество сумеет все организовать и обустроить в нашей цивилизации, совершив грандиозный прорыв в науке и технологии и сделав огромный шаг в своем духовном развитии.

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